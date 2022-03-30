基隆員警違紀飲酒染疫造成破口　監委要查有無涉足不當場所

▲基隆警到銀河小吃店用餐後染疫，被外界一度認為源頭就是員警帶2名「女陪侍」前往消費。（圖／記者郭世賢翻攝）



記者林銘翰／台北報導

監察院30日表示，基隆市警察局未落實勤務管理及防疫措施，員警違紀飲酒染疫造成防疫破口，監察委員陳景峻已經申請自動調查。陳景峻表示，基隆市警察局員警出缺勤情形是否依相關勤務管理規定辦理，以及有無涉足不當場所或其他不法情事，都必須深入調查釐清。

監察院30日下午發布新聞稿表示，基隆市警察局第一分局偵查隊汪姓小隊長在上班時間外出，與第二分局偵查隊休假的林姓隊長到小吃店飲酒至深夜，因而染疫，導致基隆市警察局陸續出現員警確診病例，2人涉違反勤務紀律、防疫通報作業等規定，致生防疫破口。

監察院指出，基隆市長林右昌也因為出席表揚活動，曾與確診員警接觸而必須居家隔離，陳景峻對警政單位有無落實勤務管理、防疫措施，表達高度關切，已經申請自動調查。

陳景峻表示，基隆市警察局第一分局偵查隊汪姓小隊長、第二分局偵查隊林姓隊長2人到小吃店飲酒至深夜而染疫，疑未依規定通報，導致基隆市警察局四個分局員警陸續出現確診病例，數十名員警被匡列隔離，造成警力不足破口。

陳景峻質疑，基隆市警察局員警出缺勤情形是否依相關勤務管理規定辦理，有無涉足不當場所或其他不法情事，是否依中央流行疫情指揮中心規定，落實防疫措施、防疫通報作業，有無錯失先機，防堵疫情蔓延。

陳景峻也說，相關人員有無消極任事，並涉怠惰失職情事，事關警政紀律及疫情控管，都必須深入調查釐清。