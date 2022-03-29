國軍近3年申請退場超過8000人　士兵階級佔比就高達9成

▲根據國防部統計，近3年國軍「申請退場機制」的人數合計共8109人。（圖／監察委員賴振昌提供）

記者林銘翰／台北報導

陸軍203旅一名柳姓下士2020年11月輕生，外傳是因為軍中欺負菜鳥，監察委員賴振昌29日指出，近3年申請退場機制共8109人，其中士兵就有7316人，占比約9成，要求國防部詳究原由、妥適協助士官兵任職及退伍並檢討相關制度，確保戰力穩定維持。

監察院外交及國防委員會議17日通過監察委員賴振昌、葉大華的調查報告，指出陸軍203旅內控管理機制及文化有缺失，心理輔導與自殺防治措施不足，單位與親屬連繫情形流於形式、士官幹部敏感度不足，均核有疏失，促請國防部議處相關失職人員，並且確實檢討改進。

調查報告指出，根據國防部統計資料，近3年國軍「申請退場機制」的人數包括軍官282人、士官511人、士兵7316人，合計共8109人，其中士兵占申請退場的士官兵約9成。

另外，國防部也統計，2011年至2021年自傷人數共223人，其中二兵、一兵、上兵共103人、占全體自傷人數的比率達46.1%，上士、中士與下士的士官階級共63人、達28.3%，士官兵占所有案件約7成5。

賴振昌表示，國防部雖訂有國軍退場機制，然而是否確實瞭解軍官、士官及士兵服役情形，尊重人員各別服役意願、明確宣導並落實國軍退場機制，妥適協助士官兵任職及退伍，國防部應該儘速檢討相關制度，以確保我國防戰力的穩定。

葉大華受訪時則說，目前軍中雖有心輔官編制，但面對為數眾多的軍官、士官及士兵，人力比仍有不足，針對精神疾病的判斷及診療，仍須由專業的精神科醫師進行協處，國防部應引入外部專業輔導及精神醫療資源，建立轉介機制，避免憾事一再發生。

葉大華認為，近期適逢國際發生烏俄重大戰爭，引發各界關注我國募兵制戰力是否充足，以及延長徵兵制役期之議論，近年國防部辦理招募士官兵不易，唯有改善軍中管理文化、確實檢討相關人員管理及退場制度，才能穩定留才於國軍。