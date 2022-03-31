快訊／疫情多點爆發！海山國小1學生確診　侯友宜15時召開記者會

▲侯友宜召開應變會議。（圖／新北市府提供）

記者徐政璿／台北報導

本土疫情持續延燒，幾乎各地都出現確診個案。新北市長侯友宜今（31日）上午受訪指出，亞型Omicron傳播速度更快，盤點醫療量，規劃第四劑疫苗，提早做好準備。新北市今有新增本土個案，其中1名為海山國小學生，該學生班級於3月31日起停課10日。

侯友宜表示，全球疫情確診數尤其是亞洲國家，像是韓國、香港都在高峰，我國邊境朝開放的政策在走，境外移入越來越多，境內管控要完全清零不可能，亞型Omicron傳播速度更快，要迅速盤點醫療量，「希望規劃第四劑，要整備好以達更多保護力」。

侯友宜指出，在開放後打第四劑，讓全民在其他病毒進來時，能把輕症、無症狀能堵住，不要發展到中重症以維持醫療量能。

針對疫情嚴峻的基隆將實施「類普篩」，侯友宜認為，就中央與地方齊心來做，地方對於邊境開放，一定在境內負起責任。

此外，新北市板橋區海山國小今天新增1名學生確診，校方依「嚴重特殊傳染性肺炎防疫停課處理流程」召開防疫小組會議，並經教育局同意後，決定於今（31）日上午宣布，該學生班級於3月31日起停課10日，至4月10日，預計於4月11日復課，並針對相關老師、同學及人員進行匡列、採檢。