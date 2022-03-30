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快訊／新北+17分佈7行政區　1歲男嬰染疫「Ct值18.1」

記者蘇晏男／新北報導

新北市30日共新增17人染疫，新北市長侯友宜表示，其中2人為新增個案、9例居隔採檢陽性、6例居隔陰轉陽，居住地分布在新北市新店、中和、土城、林口、新莊、樹林、永和。其中，有1人為1歲男嬰（案23181），是樹林科技廠員工家人，Ct值18.1，居住地土城區。

新北市長侯友宜30日下午召開記者會說明最新疫情狀況。在新增2例個案中，侯友宜表示，其中1人是在外縣市教課的女舞蹈老師，已完成3劑疫苗接種，3/29出現咳嗽症狀，自行快篩陽性，採檢PCR陽性，Ct值13.7，收治專責病房隔離治療，居住地新店區，該個案初步疫調匡列接觸者4人、居家隔離4人，已安排採檢，持續疫調中。而另一新增個案則為案23269，是屬「中和確診相關案」，是自行到中和篩檢站篩檢確診。

基隆相關共增加2人，為案23170、23276，共匡列接觸者26人、居家隔離26人，並持續疫調中。衛生局表示，案23170是20多歲女性，已完成2劑疫苗接種，為基隆市確診案23031的相關接觸者，3/29採檢PCR陽性，Ct值18，收治專責病房隔離治療，居住地新店區。

而案23276則為60多歲男性，男性，60多歲，已完成2劑疫苗接種，為基隆市確診案23031的相關接觸者，3/29採檢PCR陽性，Ct值19.93，收治專責病房隔離治療，居住地新莊區。

中和確診相關案5例，為案23273、23274、23184、23183、23269，是因3/29中和景福市民活動中心機動篩檢站及雙和社區篩檢站共計有377人採檢，其中有2例陽性個案，另有3例為匡列居隔採檢陽性個案。

 衛生局進一步說明：案23273、23274為同住家人，其中案23273為40多歲女性，為案23074的非同住家人，3/29匡列接觸者採檢PCR陽性，Ct值16，居住地新店區。而案23074是7歲男童，就讀外縣市幼兒園，3/28發燒症狀，3/29匡列接觸者採檢PCR陽性，Ct值16.8，居住地新店區。

案23184是70多歲男性，已接種3劑疫苗，因陪同家人定期到診所，匡列為案23074的接觸者，採檢PCR陽性，Ct值17，居住地永和區。

案23183為40多歲女性，無業，已接種3劑疫苗，因家人為案23072的接觸者，陪同前往採檢，PCR陽性，Ct值14.9，居住地中和區。

案23269為30多歲女性（被列新增個案），是外縣市教師，已接種3劑疫苗，3/20與案22639早餐店的足跡重疊，前往篩檢站採檢，PCR陽性，Ct值11，居住地中和區。

樹林科技廠相關新增6人確診部分，新北市衛生局表示案號為案23131、23171、23177、23181、23182及23185。這六例個案新增匡列相關接觸者共12人、居家隔離11人，均已安排採檢，持續疫調中。

案23131：男性，40多歲，科技廠員工，3/25採檢PCR陰性，3/28自主管理隔離期間出現咳嗽、喉嚨痛、發燒症狀，採檢PCR轉為陽性，Ct值12，居住地樹林區。

案23171：男性，20多歲，科技廠員工，3/25採檢PCR陰性，3/29居隔離期間採檢PCR轉為陽性，Ct值11.99，居住地新莊區。

案23177：男性，20多歲，科技廠員工，3/25採檢PCR陰性，3/29居隔離期間採檢PCR轉為陽性，Ct值12.7，居住地樹林區。

案23181：男性，1歲，科技廠員工家人，3/25採檢PCR陰性，3/29居隔離期間採檢PCR轉為陽性，Ct值18.1，居住地土城區。

案23182：男性，20多歲，科技廠員工，3/25採檢PCR陰性，3/28居隔期間出現咳嗽、喉嚨痛、發燒症狀，採檢PCR轉為陽性，Ct值待查，居住地中和區。

案23185：女性，40多歲，科技廠員工，3/25採檢PCR陰性，3/29居隔期間出現喉嚨痛，採檢PCR轉為陽性，Ct值12.34，居住地新莊區。

另外，新北市與桃園大潭電廠相關案30日共增3人，為案23270、23271及23272。這三人初步疫調匡列接觸者11人、居家隔離11人，已安排採檢，持續疫調中。

案23270：男，40多歲，大潭電廠合約廠商員工，已完成3劑疫苗接種，3/28快篩陰性，3/29採檢PCR陽性，Ct值21.9收治專責病房隔離治療，居住地林口區。

案23271：男性，40多歲，大潭電廠合約廠商員工，已完成3劑疫苗接種，3/28快篩陰性，3/29採檢PCR陽性，Ct值18.8，收治專責病房隔離治療，居住地林口區。

案23272：男性，40多歲，大潭電廠合約廠商員工，已完成3劑疫苗接種，3/28快篩陰性，3/29採檢PCR陽性，Ct值18.1，收治專責病房隔離治療，居住地林口區。 

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