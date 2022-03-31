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快訊／亞型Omicron傳播更快　侯友宜開第一槍：準備第四劑疫苗

記者徐政璿／台北報導

本土疫情持續延燒，疫情指揮中心指揮官陳時中昨（30日）表示，疫情比較散發，幾乎各地都出現確診個案。新北市長侯友宜今（31日）上午受訪指出，亞型Omicron傳播速度更快，盤點醫療量，規劃第四劑疫苗，提早做好準備。

▲侯友宜召開應變會議。（圖／新北市府提供）

▲侯友宜召開應變會議。（圖／新北市府提供）

侯友宜表示，全球疫情確診數尤其是亞洲國家，像是韓國、香港都在高峰，我國邊境朝開放的政策在走，境外移入越來越多，境內管控要完全清零不可能，亞型Omicron傳播速度更快，要迅速盤點醫療量，「希望規劃第四劑，要整備好以達更多保護力」。

侯友宜指出，在開放後打第四劑，讓全民在其他病毒進來時，能把輕症、無症狀能堵住，不要發展到中重症以維持醫療量能。

對於疫情嚴峻的基隆將實施「類普篩」，侯友宜認為，就中央與地方齊心來做，地方對於邊境開放，一定在境內負起責任。

事實上，美國疾病管制暨預防中心（CDC）在本周二（29 日）也建議，亞型Omicron「BA.2」占全美新增確診病例比重超過一半，已成為美國主流新冠病毒株，因疫情浮現升溫跡象，建議為50歲以上的中老年族群施打第四劑疫苗。

美國食品藥物管理局（FDA）此前已授權輝瑞（PFE-US）和莫德納（MRNA-US）為50歲以上民眾提供第四劑新冠疫苗，並為部分免疫系統不全的年輕族群提供第五劑疫苗。

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