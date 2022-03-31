申請入學一階結果今公布　8時起簡訊通知、9時可查詢

▲「申請入學」第一階段篩選結果今天公布。（圖／資料照片）

記者許敏溶／台北報導

111學年度大學「申請入學」第一階段篩選結果今天（31日）公布結果，大學甄選入學委員會表示，上午8時先透過簡訊通知考生通過哪些校系篩選，上午9時起則公告在甄選委員會網站，並開放報名考生查詢篩選結果，考生可輸入學測應試號碼、身分證號碼及個人專屬密碼，即可查詢篩選結果。

甄選委員會表示，今年大學申請入學共有68所大學、2195個學系（組）參與招生，招生名額總數為5萬5810個（含願景組123個）、離島外加名額259個、原住民外加名額3291個、願景計畫外加名額426個。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▼「申請入學」第一階段篩選結果今天公布。（圖／大考中心提供）

為了服務考生，甄選會表示，今天上午8時先透過簡訊通知考生通過哪些校系篩選，上午9時起在甄選會網站公告篩選結果，考生可輸入學測應試號碼、身分證號碼及個人專屬密碼即可查詢篩選結果，甄選會將不再另外寄發書面通知，請考生注意。

通過第一階段篩選考生，接著就是二階甄試，但今年因為考招制度變更，二階甄試時間往後延約一個月，根據招聯會公布時程，考生在5月19 日到6月5日期間參與大學校系自辦的二階甄試。

招聯會提醒考生，「黃金周六」落在5月21日，169個系組選在這一天辦理甄試，系組至少規畫上午與下午場、兩個以上時段方便考生應考，學生通過一階篩選後，若有撞期問題，可以跟學系聯繫協調。



