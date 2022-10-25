缺額衝擊！大學申請入學參採2科成長逾2成　參採3科佔4成最多

▲甄選會今天公布明年大學「繁星推薦」與「申請入學」各校系參採科目，仍以3科最多。（圖／記者屠惠剛攝）

記者許敏溶／台北報導

大學甄選入學委員會今（25日）公布112學年度大學「繁星推薦」與「申請入學」各校系參採學科能力測驗科目，兩個管道都以參採3科最多，其中「繁星推薦」共有822個校系，約占總校系數46 %，「申請入學」則有885個校系，約占總系組數40%，而受到缺額暴增影響，今年個人申請參採2科則從去年441系，今年大幅增加到542系，成長超過2成。

甄選會今天在網站公告112學年度大學「繁星推薦」暨「申請入學」校系參採學測科目情形，提供考生報考112學年度學科能力測驗參考，甄選會表示，從111學年度起，學測的數學考科分別設置數學A與數學B兩考科，若校系同時將數學A或數學B設為其檢定科目，考生僅須通過其中一科檢定標準。

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而根據甄選會最新資料，參與112學年「繁星推薦」招生共有1789個校系，其中參採學測科目數以3科最多，共有822個校系，約占總校系數46 %，其次是參採4科567個校系，約占總校系數32%；在「申請入學」部分，參與招生共有2229個校系，其中參採學測科目數以3科最多，有885個校系，約占總系組數40%，其次是參採4科共有582個校系，約占總系組數26%。

不過，受到少子化造成今年招生缺額暴增的情況後，不少校系紛紛將參採科目數下修，以申請入學管道來說，去年採4科的校系數達652，今年剩下582系，參採3科從去年931系，今年則減為885系，參採2科則從去年441系，今年大幅增加到542系，增幅超過2成。

甄選會提醒考生，112學年度實際招生校系、各校系學測科目參採情形、招生名額及甄試內容等，將明訂在112學年度大學「繁星推薦」、「申請入學」招生簡章，確切內容仍以11月4日正式簡章公告為準，屆時請考生上網查詢。紙本簡章則訂在12月1日起公開發售。考生可透過就讀高中團購、個別網路訂購以及至各地代售點購買。