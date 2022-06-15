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母親癌逝　東山高中汪若倢錄取台大醫盼減少類似憾事

▲▼東山高中錄取頂大學生中，有近9成選擇醫學或工程類科系。（圖／東山高中提供）

▲汪若倢（中）因幼時母親癌逝，現在考上台大醫學系，未來計畫朝癌症領域發展。（圖／東山高中提供）

記者許敏溶／台北報導

111學年度大學申請入學分發結果今（15日）公布，疫情也影響學生選填志願，台北市東山高中表示，今年錄取頂大的同學中，近九成都是選擇醫學或工程類科系，其中汪若倢因幼時母親癌逝，由父親一手帶大，深深影響她而立下懸壺濟世的心願，現在順利錄取台大醫學系，個性內向的汪若倢說，因為母親關係，就讀台大醫後後計畫朝癌症領域發展，希望減少類似憾事再度發生。

申請入學今天放榜，北市東山高中表現亮眼，汪若倢、朱蘇彥選擇就讀台大醫學系，許華翔則選擇陽明交通醫學系，另有高二跳考的江昀叡，也錄取台大機械工程系。

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▲▼東山高中錄取頂大學生中，有近9成選擇醫學或工程類科系。（圖／東山高中提供）

▲高二跳考的江昀叡（左），今年錄取台大機械工程系。（圖／東山高中提供）

東山高中指出，本屆畢業生是受到疫情影響最大的一群，從高一下學期疫情開始蔓延，中間經歷多次線上課程達數月之久，因此對於醫學相關科系，成為今年東山學子的首要目標，另外因疫情期間，經濟衰退，唯有「護國神山」屹立不搖，因此工程相關科系也是二類同學的首選，今年錄取頂大的同學，有近九成都是選擇醫學或工程類的科系，比例很高。

▲▼東山高中錄取頂大學生中，有近9成選擇醫學或工程類科系。（圖／東山高中提供）

▲東山高中錄取頂大學生中，有近9成選擇醫學或工程類科系。（圖／東山高中提供）

而個性內向的汪若倢，幼時母親就因為癌症病逝，由父親一手帶大，今天順利錄取台大醫學系，汪若倢說，考上醫學系是一個新的開始，今後希望能秉持著成為醫生助人的初衷，繼續努力，因為母親是癌症離世，目前計畫是朝癌症領域發展，也很謝謝在東山六年各位老師的指導，剛進國中時成績並不突出，在東山良好的學習氛圍和老師的引導下才讓我找到讀書樂趣。

汪若倢也跟學弟妹分享，自己準備醫學系面試的艱辛過程，她說，當時準備方式，就是回學校做實驗，因為台大醫二階考試，有考3題化學相關題目，另在面試時的訣竅，就是要有自信、找到自己特點，因為大家成績都很好，要把自己的獨特性表現出來，而她也坦言，因為面試時間緊湊，遇到教授問問題時，根本無暇多想，基本上是想到什麼就說什麼，但要注意邏輯性。

此外，東山高中表示，今年錄取慈濟醫學系侯昱佑，從醫的初心更令人動容，侯昱佑的母親為花蓮原住民，外婆住在簡陋的鐵皮屋，還有慢性病，曾經有受傷後未及時獲得醫療經驗，在花蓮吉安偏鄉缺乏醫療資源的狀況，所以侯昱佑希望日後能在花蓮或其他偏鄉服務。

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