台大也擔心少子化！明年調整招生管道名額「繁星推薦↑分發入學↓」

▲受到少子化影響，今分發入學年缺額逾1.4萬人創下新高，連台大也開始緊張。（圖／記者許敏溶攝）

記者許敏溶／台北報導

111學年大學考試分發今（12日）放榜，台灣大學今年共分發錄取加上回流名額共有1574人，全部額滿沒缺額，但台大註冊組主任李宏森指出，受到少子化影響，台大明年將調整個人申請、繁星推薦與分發入學比例，目前分發管道佔總招生名額約38.5%將往下降，繁星推薦則會從目前10.5%往上調升，但不會達15%最高標，實際名額與比例仍要依照教育部核定人數而定。

分發入學今天放榜，受到少子化影響，今年共有51所學校出現1萬4493個缺額，遠高於去年20所校、2732個缺額，不僅缺額數首度破萬，比去年暴增5倍，也創下歷年新高，若僅以分發入學管道統計，缺額比率有12所大學大於 80%；若以學群區分，缺額比率最高則為外語學群，其中各校缺額數最多為文化大學缺額2378人，淡江大學1037人、義守大學為1007人。

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▲今年各大學缺額總數創歷史新高，教育部將面臨更多經營不善學校退場問題，圖為之前分科測驗考前狀況。（圖／記者湯興漢攝）

不過，今年仍有台大、成大等11所大學沒有缺額。台大註冊組主任李宏森指出，今年分發入學原核定1332個招生名額，因為申請入學及繁星推薦有缺額而回流242個名額，總計招收1574個名額，全部額滿，沒有缺額，佔台大總招生名額3548個中的44.36%，比去年末代指考後的分發入學所佔招生比例還要高一些。

面對少子化衝擊導致今年各大學缺額大增，李宏森坦言，因為少子化關係，今年分科測驗考生報名人數有下降趨勢，而且下降很快，台大內部也進行討論，未來將降低分發入學所佔的名額跟比例，將提高其他兩個管道名額跟比例。

李宏森說明，今年教育部核定台大在申請入學、繁星推薦、分發入學管道比例大約是「50％、10.5％、38％」，而申請入學招生管道名額每兩年才可報部更動一次，所以台大預計明年會先調整繁星推薦招生名額，從目前10.5％往上調升，但不會超過15％，分發入學管道則會從往下調，但實際的招生名額跟比例，還是要經過教育部核定後才會確定。



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