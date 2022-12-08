四技申請入學「64校提供近8千名額」　參採學習歷程資料

▲技專招聯會提醒學生，若要參加四技申請入學，必須先參加學測。（圖／記者屠惠剛攝）

記者許敏溶／台北報導

112學年度科技校院日間部四年制申請入學（四技申請入學）招生簡章，從今（8日）在技專校院招生委員會聯合會網站提供下載查詢，技專招聯會表示，有意參與四技申請入學者，要先參加學測，今年共有64所公私立科技校院587系(組)、學程提供7960個招生名額，第一階段報名時，每一位申請生至多申請6個校系（組），也要參採學習歷程資料，請考生注意。

四技申請入學招生簡章今天在技專招聯會網站提供下載查詢，下周四（15日）起發售紙本簡章，技專招聯會表示，招生簡章工本費150元，考生可到技專校院招生委員會聯合會網站「簡章個人購買系統」訂購，或至19個代售服務學校現場購買。

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技專招聯會表示，今年共有64所公私立科技校院587系(組)、學程提供7960個招生名額，凡為普通型高中、綜合型高中、技術型高中普通科及藝術群應屆畢業生或已畢業生都可參加，想參加四技申請入學者，要先參加大考中心主辦的「112學年度學科能力測驗」，考試時間為明年1月13日至15日。

技專招聯會也提醒考生，今年四技申請入學有多項重大試務作業變革，首先是第一階段報名，每一位申請生至多可申請 6 個校系(組)學程，每申請1校系(組)學程，報名費100元，低收入戶免繳費，中低收入戶減免60%。

技專招聯會表示，這次招生參採申請生就讀高中教育階段的學習歷程資料，作為第二階段複試學習歷程備審資料，學習歷程備審資料包含「修課紀錄、課程學習成果、多元表現、自行撰寫及上傳資料」等，請申請生詳閱招生簡章各項日程與規定，或上官網查詢。