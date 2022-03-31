只要「這樣做」立馬分手！3星座的愛情底線大公開

▲你知道另一半的底線是什麼嗎？（示意圖／免費圖庫freepik）



生活中心／綜合報導

每個人談戀愛的底線大不同，答案可能是「劈腿」，也有可能是「說謊」、「暴力」等，《科技紫微網》整理出3星座的「愛情底線」，千萬不要挑戰他們！

水瓶座：管太嚴沒空間

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喜愛追求自由的水瓶座，不喜歡情人一天到晚黏在他的旁邊，或是對他有很多要求，過度的約束跟管束，只會讓他想到逃，若是讓他覺得自己失去了自由，他會寧願直接分手，對水瓶座來說，最好的愛情關係是兩人擁有自己的生活與朋友圈，給彼此適當的空間，才是最幸福的相處模式。

巨蟹座：放不下舊情人

巨蟹座的地雷絕對是「你放不下舊情人」，只要知道你跟前任還有任何的聯絡，不囉唆就是「分手」，在感情中的巨蟹座其實是非常缺乏安全感的，所以「跟前任連絡」的這個舉動，會讓他相當不安，所以如果你想讓巨蟹完全放心的話，平時多花一點時間關心他，出去玩時提前報備，就會讓他們很滿足開心。

牡羊座：不見光地下情



喜歡坦蕩蕩的牡羊座，最無法接受的就是「地下戀情」，這對他來說太折磨了，不如痛快地分手，對牡羊座來說，談戀愛一定要大方分享，也是宣示主權的一種，如果只能談不見光的地下情，會讓他認為自己是登不上檯面的人，所以想和牡羊座長長久久的話，偶爾大方曬個恩愛，他們就會像吃糖的孩子一樣開心！