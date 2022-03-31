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社會 社會焦點 保障人權

3寶媽勾搭公司維修商　LINE大聊性事！他慘淪ATM還要賠人夫40萬

渣男,戀人,接吻,約會,男女,戀愛,偷吃,出軌（圖／取自免費圖庫pexels）

▲三寶媽戀上公司維修廠商，以未婚身分與林姓男子談戀愛更開口要錢花。（示意圖／取自免費圖庫pexels）

記者黃宥寧／台北報導

北市1名3寶媽在公司認識林姓維修廠商，並向他謊稱只有男友，更主動要求交往，交往後更多次開口表示缺錢花用，林男為討歡心多次給她錢花用，但沒想到，竟從其他員工口中得知「女友」竟是已婚身分，令他傷心不已，但更崩潰的是黃姓人夫知情後，也向林姓小王求償100萬。士林地院依2人多此討論彼此性事過程等訊息，判林男須賠40萬。

人夫主張，他與妻子小晶（化名）結婚10年，育有3名小孩，但林男明知小晶是人妻，竟從2020年7月至同年11月，利用LINE親密對談互通款曲，並多次發生性行為，因此向小王求償精神慰撫金100萬元。

林姓小王提出抗辯表示，自己是小晶任職公司的維修廠商，因此結識，而小晶也強調自己僅有男友，不僅如此，小晶還屢次向他抱怨自己男友，並主動希望可以交往成為男女朋友，因此他才誤以為小晶無婚姻關係，展開追求。交往過程中，小晶也向他表示「我缺錢花用」他為了討小晶歡心，只好給她錢花。

以為2人是天作之合，但沒想到卻從小晶公司其他同事口中得知，小晶已經已婚且有小孩，他不敢置信向小晶求證後，小晶坦承結婚生子事實，但小晶卻無辜表示她已經向丈夫提出離婚，且希望能繼續交往，他因為憐憫小晶處境，也同意協助幫她辦理離婚，且繼續提供經濟救助。林男向法官強調，2人僅是朋友間互相傾訴，並就性事開玩笑，並未真的發生性行為。

法官勘驗人夫提出LINE對話紀錄，發現小晶與林男互稱「老公」、「老婆」，並不斷以「想你」、「愛你」傾吐相思之情，且多次討論彼此間性事過程、歡愉感受及期待心情等交往中男女之間的親密對話，故不採信林男僅是開玩笑說詞。

法院認林男破壞人夫與小晶婚姻共同生活圓滿安全及幸福，侵害配偶權，導致人夫精神痛苦，依雙方地位經濟等狀況，認人夫請求賠償100萬，核屬過高，應酌減至40萬元較為妥適。

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