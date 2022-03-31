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明天愚人節「這5星座開不起玩笑」！第1名超會記仇　小心衝康你

辣,噴火,生氣,胃食道逆流。（圖／本報資料照）

▲有5個星座開不起玩笑，專家建議愚人節別逗他/她們。（示意圖／本報資料照）

記者李佳蓉／綜合報導

明天4/1是愚人節，有些人挑在這一天開身邊朋友、同事的玩笑，有人甚至會趁亂告白，就算被拒絕也有台階下，化解眼前尷尬。但命理專家小孟老師警告，有5個星座「最開不起玩笑」，提醒大家想整這些人前先想想或務必拿捏好分寸，以免留下難以彌補的傷害。

小孟老師分析有5星座開不起玩笑，愚人節這天放過他/她們吧：

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第5名：摩羯座

與其要開摩羯座的玩笑，還不如說笑話給他/她聽就好。摩羯們單純沒心機，做起事來認真又帶點嚴肅，很容易相信別人。最讓他/她受不了的是最信任的人，竟然也來捉弄他/她，深信不疑之下卻被告知只是開玩笑，實在無法接受。且大部分時間都在想著重要事情的摩羯，突然被攪局，會讓他/她理智線瞬間斷掉。

第4名：巨蟹座

想整巨蟹座請先想好一套說詞，避免尷尬收場。個性正經、敏感又有點老派的他/她有時反應還挺遲鈍，當下甚至不懂該做什麼反應，而因此感覺被冒犯了，就悶在心裡不開心，讓旁人不知所措，頓時鴉雀無聲。下次記得在現場安插幾個反應熱烈的人，才能即時救援避免草草收場。

▲OL，員工，加班，上班族，哭，女子，妹子，女人，女生，霸凌，欺負，委屈，難過，傷心，落淚，憂鬱，低潮。（圖／pakutaso，示意圖，與本文當事人無關）

▲處女座會不斷猜測你玩笑話背後用意，瘋狂鑽牛角尖。（示意圖／pakutaso）

第3名：處女座

想整處女座，小心沒能逃得了他/她的眼力而被反整。思維清晰、觀察力細膩、小細節都不放過的處女座，看待事情其實很用心，加上個性較沒自信，因此容易感到不安，即使是玩笑話也常當真。且處女座會一直鑽牛角尖，猜測你的用意到底是什麼，甚至懷疑「真的只是玩笑話嗎？」一不小心就傷了他/她的心。

第2名：金牛座

金牛座面對自己不喜歡的事不會立刻翻臉，而是很能忍，所以若了解身邊金牛朋友的個性，就別開他/她的玩笑了。自尊心強、脾氣大，再加上耿直及對事情有防備心的牛牛，常被你說出口的「嘲笑」刺傷自尊，若想在他/她身上找娛樂，得注意原則問題，他/她能接受的範圍其實不大，尺寸拿捏要適當別過頭了，否則小心被牛角刺傷。

第1名：天蠍座

要開玩笑請自行略過天蠍座，即使他/她口中說著沒關係，那只是場面話而已。天蠍注重隱私愛面子，很多事情不想讓人知道，偏偏開玩笑是他/她最在意的，加上在乎的事情特別多，因此常會踩到他/她的地雷，容易氣到翻臉，這時天蠍愛記仇的性格就出現了，只要感到沒面子、不開心，隨時等待機會反撲報仇。

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