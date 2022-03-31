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農曆三月好運TOP3　屬鼠者備受愛慕、「這生肖」投資有進帳

生活中心／綜合報導

農曆三月到，風水輪流轉，好運排行榜「前茅」之位，再度換人坐坐看！《科技紫微網》分別整理出愛情運、事業運、財富運超旺生肖TOP3，運勢上漲的不妨把握機會乘勝追擊！

▲下半年第一波桃花來襲！4星座準備脫單 TOP1可能舊情復燃。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲農曆三月，屬雞者有機會搭上愛情快車。（圖／取自免費圖庫Unsplash；以下同）

愛情運超旺TOP3

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第一名：生肖鼠

單身者：對愛情充滿了行動力與自信，積極的表現會讓你受到更多肯定與愛慕，能順利的得到期望中的愛情或感情發展模式。

有伴侶：本月的你蠻注重自己外表打扮，使你整個人變得很有精神、光鮮亮麗，讓另一半既有新鮮感又賞心悅目，對你的愛也更多了。

第二名：生肖雞

單身者：在求愛的道路上若能得到親友的相助，有機會搭上愛情快車。如果有人替你介紹，不妨去見面認識一下，說不定就是你正在等待的緣分喔。

有伴侶：愛情運勢逐漸上升，甜蜜的戀情令你笑逐顏開，神采奕奕。不妨打鐵趁熱，利用週末到附近的城市走走，享受浪漫的兩人世界，能讓感情急劇升溫。

第三名：生肖猴

單身者：桃花旺盛，異性緣很強，身邊不乏追求者，卻因眼光高，不知如何選擇。先不要為了戀愛而戀愛，多瞭解對方的人品性格，聽聽家人和朋友的意見再決定。

有伴侶：愛情運勢不錯，在和另一半小打小鬧的過程中，體驗生活的情趣，彼此間坦誠直白，讓兩顆心更加貼近，情意更濃烈。

愛情運偏弱生肖

生肖羊

單身者：本月的戀愛運勢走低，想要發展新的戀情機會很小，但是不要灰心，不妨多跟朋友們聯絡聯絡感情，讓友情保持溫熱，其實很多戀情就是從友情開始的。

有伴侶：情緒顯得有些暴躁，若另一半所做的事不能如你所願，便易失去耐性，大發雷霆。對方不是你的出氣筒，多感同身受，別隨意揮霍他對你的感情。

生肖虎

單身者：如果有機會相親，一定要注意自身的穿著打扮，不求一見鍾情，但至少不能在服裝上有敗筆，給對方留下不好的印象。

有伴侶：你對愛情過於小心呵護，時常對另一半產生懷疑，這使得你們間的隔閡一直存在，給對方多一點信任，這樣你也會過的舒服一點。

▲愛情運，事業運，財富運。（圖／取自免費圖庫Unsplash）

▲屬狗者農曆三月在工作上有活躍表現。

事業運超旺TOP3

第一名：生肖龍

思維活躍的你有很多不錯的新創意，適時提出來和大家討論，你的創意會在交流中進一步成熟，而你也能得到新的啟示。

第二名：生肖雞

信心不足會讓你在工作中畏首畏尾，猶豫不決，要相信自己的能力，不怕丟臉、大膽去實踐，會得到很好的效果，如果有同事幫你一把，成功的速度會更快。

第三名：生肖狗

在工作崗位上有活躍的表現，只是有時會因為做事不夠細心，導致一些細節上出現疏漏。多用心或加強檢查，可避免失誤的發生。

事業運偏弱生肖

生肖兔

事業運不太好，常被煩雜瑣事纏身，內心煩亂異常。應平心靜氣地面對，壞情緒不僅影響工作，小心還會影響健康！

生肖牛

工作缺乏積極性，熱情不高，很容易因為一些小危機而喪失鬥志。不妨找時間和朋友去郊外旅遊，感受大自然的美好，在平靜的氛圍裡為自己充電。

▲愛情運，事業運，財富運。（圖／取自免費圖庫Unsplash）

▲屬兔者這段期間偏財運不錯。

財富運超旺生肖TOP3

第一名：生肖馬

對金錢的敏銳度高，有不錯的投資眼光，進財機會頗多，可望從親戚口中獲得不錯的商機。投資方面，可以考慮投資短線股，會有不錯的進帳。

第二名：生肖豬

你的某些要求會得到主管的批准，但不可大肆宣揚，以免遭到同事的嫉妒，不過職場地位穩固，也會帶來相應的收入。最好花心思想想如何守住財富，不要亂花錢。

第三名：生肖兔

不管你有沒有買彩券的習慣，都不妨試一試，因為偏財運還不錯。另外工作上優秀的表現也讓你獲得不少金錢獎勵，可以稍微犒賞自己一下喔！

財富運偏弱生肖

生肖虎

本月不可冒太大的風險投資，就算預期的收益可觀，也不要輕易下決定。畢竟天上從來就不會掉餡餅，還是一步一個腳印來的安心。

生肖蛇

對錢財的僥倖心理較強，喜歡貪小便宜，容易被圖謀不軌的人抓住你這種心理，設下詐騙的圈套，從運勢來看上當的機率不小，一定要警惕。

►寵毛孩必備這件超級好物！

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