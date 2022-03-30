「要讓妳對不起我」男大生失戀吞300安眠藥　警半小時火速救回

▲▼男大生被女友拋棄後，難過吞300顆安眠藥離家，烏日警30mins中火旁找到救回。（圖／民眾提供）

記者鄧木卿／台中報導

一名就讀大三的李姓男學生，因為女友移情別戀，竟一口氣吞下300顆安眠藥，再告訴女友「要讓妳對不起我」，隨即開車往龍井區海邊開，烏日警方獲報，一面調閱監視器追蹤行車路線， 一面和友人詢問海邊位置，所幸30分鐘內在火力發電廠旁找到人車，李男當時躺在車內昏昏沉沉，還好及時發現送醫，救回一命。

烏日警分局麗水派出所警員陳東亨日前獲報，有一名男大生疑似服用安眠藥後離家出走，報案人為一名女大學生，當日心急如焚地表示，與男友就讀同所大學，因感情問題發生爭吵，導致男友情緒不穩，開車離家出走，並攜帶一大堆安眠藥及小刀出門，深怕男友有輕生之虞，請求警方協尋。

警方獲報後，立刻調閱監視器追查李男所駕駛車輛所行經的路徑，一開始打電話給李男還有接聽，後來就不通了，警方根據友人描述，李男可能往龍井海邊方向行駛，警員陳東亨趕往查看，果然在火力發電廠旁發現李男自小客車，李男躺在車內，昏昏沉沉，語無倫次，走路不穩，李男供稱已吞下約300顆安眠藥，警方立即通知救護車將其送往童綜合醫院醫治，所幸沒有大礙。

全新診所院長、精神科醫生馮煥光說，單單吞服安眠藥，即使是大量也不足以害命，除非是混合重度鎮靜劑，抑制呼吸，或是自己嘔吐造成食物哽塞喉嚨，抑或是走路不穩跌倒撞傷才有死亡可能。

童綜合醫院急診室醫生表示，當天針對李男洗胃後，狀況穩定，患者就要求出院，由於不知是服用何種安眠藥，所以無法解說有何副作用，不管如何對肝臟傷害非常大，呼籲珍惜生命，以免危及健康。

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