女大生賺生活費幫按摩　舍監示範亂摸淫喊「為何那麼濕」下場曝

▲女大生答應宿舍管理員以按摩作為打工，卻遭狼爪侵犯下體得逞。（示意圖／取自免費圖庫123RF）

記者蔡怡萍／台中報導

台中一名陳姓男子在某出租學生宿舍大樓，擔任房東助理即管理員，住戶中有一名女大生因家境清寒需要賺取生活費，陳男就以10分鐘100元的價格雇用女大生幫他按摩打工，但陳男藉由要示範按摩手法，沿著女大生腳踝往上揉捏到大腿、臀部等處，又藉機脫去對方短褲、內褲，女大生反抗大喊「不要」，但陳男卻回「妳說不要，為何下面那麼濕」，以手指侵入下體2次得逞。台中地院依照強制性交罪判陳男有期徒刑3年6個月。

事發在2020年7月23日凌晨，就讀台中某大學的女學生因為須分擔家中經濟，答應了所住宿舍的管理員陳男提出聊天按摩打工的要求，陳男允諾以10分鐘100元為代價，因為先前就有幫陳男按摩的經驗，女大生不疑有他就前往指定地點，後來陳男以空調故障為由，將女大生帶往另一間宿舍房間。

陳男對女大生表示要親自示範按摩手法，要女大生將腳放到自己腿上，然後從腳踝一路往上按到小腿、大腿、臀部，再叫女大生將身體撐起，陳男即觸摸女生臀部及私密處，並試圖脫去外褲、內褲，女生見狀大叫「不要」，但陳男以力氣優勢將手指強行侵入下體，還淫道「妳說不要，但為何下面那麼濕」，並無視抵抗換手繼續猥褻，直到女大生開始尖叫並哭泣，陳男才罷手。

女大生離開後傳訊息向朋友與社團助教求助，並且前往醫院驗傷報警，也連忙在1個禮拜內搬離宿舍。

陳男到案後坦承有觸碰到女大生臀部、下體，但表示他沒有任何脅迫，互動也很親密自然，且要不是女大生有配合，他也很難脫去她的褲子，認為是在對方默許之下，沒有違反對方意願。

台中地院審查時認為女大生陳述詳盡、前後大抵相符，並無明顯矛盾、瑕疵，若非親身經歷，很難有這樣的說法，並且參照驗傷報告、求助於友人的證據，認定陳男有對女大生侵犯的事實，依照強制性交罪判處3年6個月有期徒刑。