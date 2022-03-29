快訊／桃園壽司郎縱火原因曝！悍女見前任新歡機車　一把火毀14輛

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市呂姓女子與前女友分手後，最近得知與在壽司郎上班男子交往，29日中午發現男子機車出現在桃園市壽司郎店旁機車停車格，竟憤而淋上汽油再以打火機點燃，未料瞬間引發大火，燒掉14輛機車，事後呂女向警方投案，坦承是自己縱火引發火警，桃園警方偵訊後依縱火罪嫌將呂女移送桃園地檢署偵辦。

▲桃園市呂姓女子懷疑前女友移情別戀，與在壽司郎上班男子相戀，今天中午憤而縱火燒機車洩恨，未料引發連環火燒毀14輛機車。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市呂姓女子懷疑前女友移情別戀，與在壽司郎上班男子相戀，今天中午憤而稍騎機車洩恨，事後被警方移送桃檢偵辦。（圖／記者沈繼昌翻攝）

桃園警分局指出，這起案件發生在今天中午12時29分，位於桃園區落二段的壽司郎旁機車停車位突然冒出大火，成排機車陷入大火中，消防人員花費約半小時撲滅大火，但現場14輛機車已燒剩骨架，現場疑似有汽油成分，初步研判可能有人為縱火可能。

下午1時許，28歲的呂姓女子在友人陪同下到桃園警分局偵查隊投案，聲稱壽司郎大火是她縱火的。呂女聲稱，因不滿前女友移情別戀心生怨恨，後來得知這名男子在壽司郎上班，找到機車後憤而以汽油淋上，再以打火機點火縱火，但沒想到火勢如此之大，事後很後悔才在友人陪同下向警方投案，目前還在製作筆錄釐清案情中。

桃園市消防局火調人員在火場蒐證後，在現場發現一只汽油桶，疑似呂女遺留現場，目前已交由警方蒐證，至於呂女燒毀14輛機車，初估損失可能逾百萬元，警方正與呂女就相關損失與受害車主協調後續賠償事宜。



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