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大陸 大陸焦點 特派現場

學霸女大生慢跑200m送命！瘋傳「保全擋急救」惹民憤　最後畫面曝

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▲女大生跑步猝死。（圖／翻攝自極目新聞）

記者鄭思楠／綜合報導

山西財經大學一女大生24日跑步時，突然倒地昏死，後經搶救無效，確認死亡。隨後，微博瘋傳，學校搶救不及時，甚至有傳言學校保全惡意阻攔急救車，才導致女孩不幸身亡。有該校同學透露，死亡女孩平時成績很好，是可以直接保研的那種，父親疑有殘疾。

據《極目新聞》報導，現場影片顯示，在學校操場上，2名身穿白色醫護服的工作人員正在為一名倒地人員反覆做CPR，幾位工作人員則站在周圍，其中一名身穿黑色上衣的男子一直在打著電話。

有消息稱，上述影片拍攝地點為山西財經大學一校內操場，一女生在跑步時突然倒地不起，學校醫護人員正在跪地搶救。

27日早晨6時55分，山西財經大學在其官網發布相關情況通報稱，3月24日，一名在校學生不幸去世，學校對此深感悲痛和惋惜。

情況通報顯示，24日上午，該同學所在班級在塢城校區操場上體育課，任課教師組織全體學生做常規準備活動，進行集體慢跑。該同學慢跑約200多公尺後突然倒地，任課教師與其他正在上課的教師迅速趕到該同學身邊進行救治，並撥打校醫院電話和急救電話。校醫院醫務人員接電話後5分鐘趕到現場進行施救，急救車也在接報後9分多鐘趕到現場，對該同學進行了現場急救，並迅速送往醫院。後經搶救無效，確認死亡。

該通報稱，事件發生後學校高度重視，迅速成立工作專班，與該學生親屬進行溝通，給予精神安撫和生活照顧，並積極進行善後處理。

▲▼女大生跑步猝死。（圖／翻攝自極目新聞）

▲同學自發來到操場弔唁。（圖／翻攝自極目新聞）

「那個不幸離世的同學姓劉，是2020級的學生，平時成績很好，是可以直接保研的那種，」27日下午，山西財經大學學生汪同學（化姓）透露，劉同學有一個哥哥，也正在外地讀大學，而她的父親疑有殘疾。很多學生聽到劉同學不幸離世的消息後，都自發來到操場弔唁。據汪同學表示，劉同學離世後，有不少人質疑搶救不及時，甚至有傳言學校保全惡意阻攔急救車。

27日下午，山西財經大學保衛部工作人員稱，學校已經應學生要求，讓學生代表查看了事發當天的監視器畫面，「保全阻攔救護車，是完全不可能的事，當時救護車停都沒停，直接就進去了。」保衛部工作人員說，學生代表看完後，還在保衛部門口當著數十名學生的面對此進行了澄清。

據查看了當時監視器畫面的同學透露，劉同學於24日上午10時15分開始跑步，10時17分時倒地，看到此情形，在場的老師就馬上跑了過來進行搶救。10時23分51秒時，第一名校醫院工作人員趕到操場，「救護車是直接到北門來的，到北門的時間是10時35分09秒，沒有遇到阻攔。」該同學說，救護車到達操場門口的時間是10時36分09秒，醫護人員下車就一路跑到了事發現場。

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