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女大生花1萬7買豐胸產品無效...拒再買竟收挨告簡訊！真相曝光

▲▼女大生誤信詐騙集團豐胸廣告慘遭詐財。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲女大生誤信詐騙集團豐胸廣告慘遭詐財，還騙要面臨官司差點二次上當。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢、蔡怡萍／基隆報導

基隆一名19歲女大生於Instgram上看到豐胸產品廣告，花錢購買用了一陣子後認為效果不彰，於是封鎖不再繼續使用，但近期賣家卻傳送簡訊告知女大生因未做完療程、造成商譽受損，已向司法機關提起告訴，女大生慌忙向警方求助，而警方一看就發覺這是詐騙手法，並搜尋類似案例，要女大生不用理會、成功阻詐。

女大生在社群網路上看到詐騙集團的豐胸產品廣告，便依照指示填寫相關個資（姓名、電話等）後，加入LINE好友詢問產品詳細資訊，詐騙集團收到詢問後傳送許多使用前、後的案例給女大生，對比落差極大的照片使女大生相信該產品真有成效，並決定付錢購買。

女大生繳了1萬7千元的產品費用後，只收到來路不明且未標示成分的豐胸茶包、乳液，且詐騙集團為使女大生不起疑，還要求女大生回報飲食情形，此時女大生察覺產品劣質且成效不佳，便決定封鎖、不再回購。

▲▼女大生誤信詐騙集團豐胸廣告慘遭詐財。（圖／記者郭世賢翻攝）

半年後，女大生突然收到簡訊，產品賣家稱因女大生未完整接受療程，造成商譽受損，已向司法機關提起告訴，要求女大生加入LINE好友進行協商以免遭起訴，女大生因社會經驗不足、害怕真的招惹官司，因此照指示加入LINE好友，又再次面臨詐騙危機，所幸女大生朋友聽聞後立即告知她這就是詐騙，並向警方報案，才沒讓詐騙集團得逞。

基隆市警察局刑警大隊表示詐騙集團手法已變化莫測，不再侷限於過往的「猜猜我是誰」、「假網拍」等手法，常利用發達的社群網路張貼廣告，話術騙取不特定民眾信任後行騙取財，民眾對身體狀況有任何疑問應洽詢專業醫師，切勿聽信購買網路上來路不明之物品，以免對身體有害、更成為詐騙集團眼中的肥羊。

▲▼女大生誤信詐騙集團豐胸廣告慘遭詐財。（圖／記者郭世賢翻攝）

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