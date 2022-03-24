女大生看屋竟斷片！醒來見白黏液體崩潰　他認了：第2次在裡面

▲19歲女大生喝威士忌斷片，遭噁男性侵得逞。（示意圖／達志影像／本文當事人無關）

記者黃資真／新北報導

新北一名許姓男子透過租屋網結識一名女大學生，邀約對方到租屋處喝酒，未料女大生喝下一個馬克杯加冰塊的威士忌醉倒後遭許男2度性侵得逞，女大生清醒後崩潰傳訊給母親哭喊「不想活」，新北地院依乘機性交罪判許3年10月，許男不滿上訴遭高院駁回。

判決書提到，許男2018年7月底透過租屋網認識年僅19歲女大生，邀約對方至家中看屋聊天，過程中許稱喝一杯馬克杯加冰塊的威士忌不會醉，且「喝點酒會比較放鬆」，女大生喝下後就斷片失去意識，遭許男2度性侵得逞。

女大生醒來後發現全身沒穿衣服，且下體流出黏黏的液體，許稱是她自己脫掉的，又看到內褲上有白色液體後才驚覺自己遭侵犯，質問對方是否射精在體內，許男承認1次體外射精，第2次才射在裡面。

女大生得知後情緒崩潰，隔日前往醫院驗傷，同天傳訊給母親「活著好累」、「能不能讓我去天國旅行」等疑似試圖輕生對話，母親立刻前往警局報案。

許男辯稱，雙方情投意合，發生性行為時女大生意識清楚，且女大生自稱酒量很好，不可能喝完一杯威士忌後就醉倒。

新北地院審理時認為，女大生事發後不斷質問許男「做了什麼？」，更表明害怕染病風險等語，顯見女大生斷片之事實為真，一審認定許犯乘機性交罪，侵害被害人性自主決定權，導致對方身心出現不良影響，判3年10月。許男與檢察官提上訴，高院裁定認事用法無違誤，駁回上訴。

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