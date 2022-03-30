高雄服役海軍參加「台中婚宴」染疫！同場3人確診　2人住台北

記者嚴云岑／台北報導

海軍168艦隊濟陽級軍艦上一名官兵確診，據了解，該官兵在休假期間返回基隆染疫，指揮中心指揮官今（30）日坦言，該個案就是今日感染源不明的台中婚宴群聚，列案23277，Ct值20.8，3/29出現喉嚨痛、鼻塞、四肢無力症狀採檢確診，80多名同袍採檢都是陰性。

陳時中表示，今日新增8例感染源不明個案分佈於桃園、台中與雙北。台中婚宴增3人確診，案23266、23268都住在台北，案23277住在基隆市，工作場域在高雄，目前服役中。

陳時中提到，案23277曾於3/26到台中參加婚宴、3/28回高雄，同袍匡列檢驗都是陰性，雖然婚宴爆出三人群聚，與台中其他個案關聯性相對低，需要看23277相關足跡，釐清感染源。

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此外，新北新增的2例感染源待釐清個案中，案23710是住在新北的台北按摩店工作者，案23259是檢疫所員警，Ct值11，檢疫所住的都是相關染疫病人，3/24採檢陰性，今日轉陽，其餘工作者檢驗都是陰性。

今日新增不明感染源中，昨日公佈的松山外傭僱主家庭群聚，同住女兒今也染疫。桃園也有2位舞蹈老師確診，列案23258與23275，在台北、宜蘭都有兼課，相關兼課處所學校都展開匡列檢驗。