樹科大也爆2老師上禮服酒店！齊聲喊冤「純吃飯」　校方出手了

▲樹德科大2師涉足禮服店，校方要查了。（圖／記者邱中岳攝）

記者許宥孺／高雄報導

確診的海洋大學教授在25日晚間曾和樹德科技大學2名體育老師去過北市禮服店消費，2名老師在29日確診。樹科大初步調查，2名教師當天北上開會，會議結束後受友人邀約共餐，事先並不曉得會到八大場所，但席間只有「純吃飯」，詳細狀況將等2師完成隔離，回到學校親自陳述，視情節依教職員工獎懲辦法等相關規定議處。

國立海洋大學體育老師確診，衛生局緊急對其疫調後，卻發現該名教授案23022，21日晚間曾和友人到過「銀河小吃店」用餐。進一步溯源更發現，該大學教授還曾和樹德科技大學的2名體育老師、台北商業大學的體育主任前往台北市中山區禮服酒店「帝都商務會所」消費。而樹科大2位體育老師在28日被匡列採檢，29日確診，目前都在負壓隔離病房治療中。

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▲▼高雄樹科大2體育老師確診，校園緊急大清消。（圖／記者賴文萱翻攝）

針對校內教職員涉足八大場所，樹德科技大學今表示，初步了解，2位教師在3月25日到台北開會，會議結束後，有朋友提議難得一聚，不如一起到附近餐廳用餐。2位教師也感到錯愕，因為事前不知道聚餐場所是八大場所，便答應一起用餐，而席間也只有純吃飯，沒有其他踰矩行為。

防疫措施部分，校方表示，在3月26日至28日期間，2名教師並未進入校園，也未與學生或其他老師有所接觸，僅有家庭足跡，但學校仍採取預防性「停課不停學」措施，自30日起至4月1日停課三天，並採取遠距教學，校園同時全面進行消毒作業。

校方強調，等學校防疫工作告一段落，以及2位教師完成隔離防疫措施回到學校後，由老師親自說明，視情節再依教職員工獎懲辦法等相關規定議處。

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