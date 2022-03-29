少量多餐助減肥、要運動才會瘦？「十大減脂迷思」你中幾個

▲想減肥卻總是越減越胖？來看看你是不是中了減脂迷思。（示意圖／達志）



生活中心／綜合報導

在減脂路上，常常會聽到「少量多餐有助減重」、「要運動才會瘦」等說法，其實這些都是錯誤迷思，在《美國第一健身強人，寫給女生的科學化鍛鍊全書》一書中提到「十大減脂迷思」，快來看看你中了幾個！

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▲《美國第一健身強人，寫給女生的科學化鍛鍊全書》。（圖／采實文化提供）



迷思 1：計算卡路里是錯誤的做法

會相信這種話的人，無非就是希望不用限制飲食份量，想要靠著選對食物，就能變得精瘦健康。

迷思 2：碳水和糖會讓你變胖

其實只要燃燒的卡路里比攝取的多，不管你是高碳高糖還是低碳低糖飲食，你都能減重成功。

迷思 3：有些人就是易胖且不可能瘦下來

很多人「莫名其妙」減重不成的首要原因是「吃太多」！研究指出，大多數的人很不會算卡路里， 可能是低估份量，或是低估食物的卡路里、誤算攝取量，甚至有人會自我欺騙，覺得再吃幾口沒關係。

迷思 4：作弊餐可以想吃什麼就吃什麼

常見的錯誤是把作弊餐拉成作弊日，放縱一餐能造成的損害不大，畢竟吃到兩千大卡左右的時候，你的胃大概也要開始求饒了。可是如果整天都隨便吃，一整天下來攝取超過數千大卡也是正常，而你這幾天甚至整週所做的努力就會被破壞殆盡。

迷思 5：你可以局部減脂

研究指出雖然局部運動，可以增加該區塊的血流量，進而加速脂肪細胞的分解，但這樣做的效果微乎其微，訓練肌肉可以消耗卡路里，幫助肌肉生長，兩者都可以幫助身體減脂，但無法大量燃燒局部脂肪，讓你看到顯著的效果。



迷思 6：節食會破壞新陳代謝

世人普遍相信節食會破壞身體的運作，而且還可能造成不可逆轉的結果，必須有特殊的飲食方法，才能讓新陳代謝恢復正常，對此，科學界有話想說。有研究指出，因為長期低熱量飲食而降低的新陳代謝率，下降幅度小於百分之五到百分之十五，而且唯有體重減少百分之十以上，新陳代謝率才會產生兩位數的變化，而且這些實驗的受試者都是因為錯誤的飲食方法，如熱量過低、攝取太少的蛋白質，沒有做阻力訓練等原因。

迷思 7：節食會讓身體進入飢餓模式

「飢餓模式」的說法和新陳代謝受損的概念差不多，也就是過度限制熱量，會減緩新陳代謝，減重會變得很困難，除非吃仙女餐，不然體重是不可能再下降。

迷思 8：少量多餐更助於減重

研究發現，少量多餐吃個不停跟一天好好的大吃一餐，兩者沒有顯著差異。餐量少帶來的是小而短暫的代謝提升，而餐量大則會引起長而大的代謝高峰。因此將一天因消化而燃燒的熱量加總起來，飲食型態並不會帶來明顯差異。

迷思 9：要運動才能成功減重

如果你願意每天吃很少的食物，那麼不用做什麼運動，就能創造很高的熱量赤字，靠節食可以減下不少體重，減重有成要控制飲食也要運動，而且不是任何運動都可以，在熱量赤字的狀態時，最好的運動是阻力訓練，這是一種提高肌力和肌耐力的方法。

迷思 10：有氧運動比重訓更有助於減脂

大多數人在開始運動減重時會選擇有氧運動，像是慢跑、游泳或騎自行車。這些運動都很好，問題是有氧運動對減重而言效益不大，有許多研究發現，人們在做心肺運動後，體重甚至會開始增加。