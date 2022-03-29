水餃在第2！看起來不油卻胖爆了　見第1他哭崩：還逼自己吃

▲很多人到鹹酥雞或滷味攤必夾1食材，被公認是熱量地雷。（示意圖／資料照）

網搜小組／鄺郁庭報導

有些外食族想吃得健康，會刻意避開油膩的餐點，卻還是踩到地雷！就有網友在PTT的Gossiping板上發文，「聽說有些食物看起來不油膩，但是內涵熱量其實超高，而且超油，是減肥的大敵」，便問其他人，知不知道哪些食物是這樣的。而留言處秒點名一樣食材，公認它就是炸彈，話題引發熱論。

這位網友以「看起來不油但是其實很油的食物？」為題問卦，吸引底下留言，「水煎包」、「涼麵」、「油條啊！乾乾的」、「馬鈴薯泥要做到滑順，實際上加超多奶油」、「沙拉的醬都很油」、「認真，隔間肉，又稱肝連」、「反正吃起來很滑順、肉很多汁的，基本上都是油」、「堅果，但堅果內的油是好油，但還是不能過量」、「羹類食物」、「自助餐茄子」、「素食類，超油。」

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▲麵包也被點名。（示意圖／記者林育綾攝）

其中，最多人公認的就是「百頁豆腐」，「百頁豆腐一定第一名」、「百頁，尤其是炸的，但是好好吃Q_Q」、「百頁跟美乃滋，實質意義上的用油製成。」結果就有網友驚呆，「X！看這篇才知道百頁豆腐，以為很健康還逼自己吃，剛剛去Google才發現是真的，這輩子不會吃了」、「X腰！百頁那麼雷啊」、「看起來真的不油，連吃起來都不覺得。」

許多人也直呼，知道百頁豆腐熱量很高時，也是震驚到不行，「我也是知道百頁很油之後就不吃了」、「百頁真的好好吃……上次查了才知道是陷阱qq」。還有網友表示，「竟然有人不知百頁是豆腐之瘤，還常吃」、「是把百頁跟板豆腐搞混了吧」、「百頁豆腐超吸油，炸下去膨脹超多」、「豆類製品如果不油，其實都不好吃。」

另外，還有2樣台灣人也很愛吃的美食也瘋狂被點名，就是餃子類和台式麵包，「麵包、水餃」、「鍋貼、水煎包、精緻台灣麵包」、「水餃15顆加一碗湯，快1000卡」、「麵包、包子、餃子、蛋糕，基本上常見的麵粉製品全都是高糖高油食品」、「台灣麵包店的全麥麵包其實也很油」、「水餃，不油但熱量高」、「各種吃起來一層一層的酥餅類」、「第一次知道水餃熱量時嚇一跳」、「餃子類和麵包會嚇死你」、「塔皮、酥皮」、「水餃，一堆以為水煮健康，那內餡都是油好嗎？」

▼有網友表示，第一次知道水餃熱量時嚇一跳。（示意圖／記者陳俊宏攝）