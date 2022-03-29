　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

水餃在第2！看起來不油卻胖爆了　見第1他哭崩：還逼自己吃

▲▼滷味。（圖／ETtoday資料照）

▲很多人到鹹酥雞或滷味攤必夾1食材，被公認是熱量地雷。（示意圖／資料照）

網搜小組／鄺郁庭報導

有些外食族想吃得健康，會刻意避開油膩的餐點，卻還是踩到地雷！就有網友在PTT的Gossiping板上發文，「聽說有些食物看起來不油膩，但是內涵熱量其實超高，而且超油，是減肥的大敵」，便問其他人，知不知道哪些食物是這樣的。而留言處秒點名一樣食材，公認它就是炸彈，話題引發熱論。

這位網友以「看起來不油但是其實很油的食物？」為題問卦，吸引底下留言，「水煎包」、「涼麵」、「油條啊！乾乾的」、「馬鈴薯泥要做到滑順，實際上加超多奶油」、「沙拉的醬都很油」、「認真，隔間肉，又稱肝連」、「反正吃起來很滑順、肉很多汁的，基本上都是油」、「堅果，但堅果內的油是好油，但還是不能過量」、「羹類食物」、「自助餐茄子」、「素食類，超油。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼麵包。（示意圖／記者林育綾攝）

▲麵包也被點名。（示意圖／記者林育綾攝）

其中，最多人公認的就是「百頁豆腐」，「百頁豆腐一定第一名」、「百頁，尤其是炸的，但是好好吃Q_Q」、「百頁跟美乃滋，實質意義上的用油製成。」結果就有網友驚呆，「X！看這篇才知道百頁豆腐，以為很健康還逼自己吃，剛剛去Google才發現是真的，這輩子不會吃了」、「X腰！百頁那麼雷啊」、「看起來真的不油，連吃起來都不覺得。」

許多人也直呼，知道百頁豆腐熱量很高時，也是震驚到不行，「我也是知道百頁很油之後就不吃了」、「百頁真的好好吃……上次查了才知道是陷阱qq」。還有網友表示，「竟然有人不知百頁是豆腐之瘤，還常吃」、「是把百頁跟板豆腐搞混了吧」、「百頁豆腐超吸油，炸下去膨脹超多」、「豆類製品如果不油，其實都不好吃。」

另外，還有2樣台灣人也很愛吃的美食也瘋狂被點名，就是餃子類和台式麵包，「麵包、水餃」、「鍋貼、水煎包、精緻台灣麵包」、「水餃15顆加一碗湯，快1000卡」、「麵包、包子、餃子、蛋糕，基本上常見的麵粉製品全都是高糖高油食品」、「台灣麵包店的全麥麵包其實也很油」、「水餃，不油但熱量高」、「各種吃起來一層一層的酥餅類」、「第一次知道水餃熱量時嚇一跳」、「餃子類和麵包會嚇死你」、「塔皮、酥皮」、「水餃，一堆以為水煮健康，那內餡都是油好嗎？」

▼有網友表示，第一次知道水餃熱量時嚇一跳。（示意圖／記者陳俊宏攝）

▲▼水餃。嚴禁用於負面新聞。（圖／記者陳俊宏攝）

►澎湖花火節玩爽4天才3490元！

ET快訊
何妤玟1句話「小S當場臭臉」！　怒嗆：難怪妳會離婚
績優幼兒園遭廢止！183幼童待安置...老師抱一起痛哭
LIVE／黑卡超哥激凸牽爆乳高材生奔飯店　當天才發親子出遊片
「老婆和人開房間可以，被開玩笑不行」　他揭威爾史密斯打人原因
立委評鑑結果出爐！　3立委列「待觀察名單」
朋友起鬨「跳水慶生」　16歲高中生溺斃淡水河
足球員遭食人魚啃光　拉出水面剩白骨
預測時事抽Apple！ 「全民神預測」東森幣搏翻倍

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

不是去放鬆！他曝露營本體「是比賽」　酸笑：才會有人點讚

營運41年「復興號走入歷史」！末班車駛出　台鐵時刻表今起微調

比肉眼可見暗一萬倍！台北天文館捕捉到「台灣」小行星罕見蹤跡

餐飲群聚連爆！醫揭「1個壞習慣」釀禍　基隆小吃店還有潛在感染者

苗栗頭份幼兒園遭廢止　183幼童待安置...家長錯愕老師痛哭

星巴克狂祭買1送1「為啥不降價賣？」　專家曝關鍵原因：賺到了

全聯6折牛小排還有「隱形優惠價」　網友急喊：還不買爆

水餃在第2！看起來不油卻胖爆了　見第1他哭崩：還逼自己吃

幼稚園女兒收到男生巧克力「只給妳」　醋爸2句話怨念爆棚

學測未簽名扣一級分「一罪兩罰」　分科測驗仍將扣一級分

拿愛妻光頭開玩笑！威爾史密斯衝上台揍人　奧斯卡失控影片曝…他罵：閉上你的臭嘴

威爾史密斯衝上台揍人：閉上你的臭嘴！　愛妻光頭遭開玩笑…他奪奧斯卡影帝淚崩

歐告起床尿尿哭著奔回營區　媽一看超美梅花鹿：打擾了

Jessi「我都用嘴」車速太快嚇壞大家XD　劉在錫VS.南潤壽...她挺：很會賺錢啊

肖戰「要不要試我家基因」撲倒楊紫　「偷藏套套+撞見她洗澡」狼性大發！

奧斯卡典禮拿愛妻光頭開玩笑　威爾史密斯揍人：閉上你的臭嘴

搶黃燈？名車沒煞停撞飛騎士　女駕駛下車竟「先開後車廂」

網紅露背眼尖粉絲揪大黑痣　醫生驚：抖音救了你一命！

惡霸犬跟哥坐同張椅子嫌擠　狂推他屁股：你坐太多了啦

環島遇小狗坐路邊大哭求救　 他跟著追向前「屍臭味撲來」

不是去放鬆！他曝露營本體「是比賽」　酸笑：才會有人點讚

營運41年「復興號走入歷史」！末班車駛出　台鐵時刻表今起微調

比肉眼可見暗一萬倍！台北天文館捕捉到「台灣」小行星罕見蹤跡

餐飲群聚連爆！醫揭「1個壞習慣」釀禍　基隆小吃店還有潛在感染者

苗栗頭份幼兒園遭廢止　183幼童待安置...家長錯愕老師痛哭

星巴克狂祭買1送1「為啥不降價賣？」　專家曝關鍵原因：賺到了

全聯6折牛小排還有「隱形優惠價」　網友急喊：還不買爆

水餃在第2！看起來不油卻胖爆了　見第1他哭崩：還逼自己吃

幼稚園女兒收到男生巧克力「只給妳」　醋爸2句話怨念爆棚

學測未簽名扣一級分「一罪兩罰」　分科測驗仍將扣一級分

不是去放鬆！他曝露營本體「是比賽」　酸笑：才會有人點讚

營運41年「復興號走入歷史」！末班車駛出　台鐵時刻表今起微調

大地主控飯店集團詐1.1億　又遇假名媛打「她」名號騙走70萬

巴西總統腹部不適住院！　今年1月才因「沒咬爛蝦」腸阻塞2天

克里斯洛克故意開病人玩笑？　友曝「背後委屈實情」：他沒這麼壞

比肉眼可見暗一萬倍！台北天文館捕捉到「台灣」小行星罕見蹤跡

蔡依林曝「產前憂鬱」！為罕病童發聲　全聯就能捐零錢

烏軍捷報　澤倫斯基：俄軍被打到「撤出基輔」

用餐折抵放大1.5倍！五星飯店推五倍券晚鳥優惠　持小黃卡最高75折

被控提供俄技術「支持戰爭」　大疆：所有產品均為民用目的設計

生活熱門新聞

苗栗「截肢女孩」現況曝光　她最後連唯一有自信的部位也失去

阿喜公布「孕肚照」：這件事我自己決定　粉絲點名無尊

妹子穿雨衣騎車裡面全濕！內行曝神穿法

明又變天！連假這2天雨最多　最低溫時間曝

她家水費暴增到4.2萬　內行曝1後果

紫爆大雨濕冷5天　急寒14°C逼冷氣團

台灣平均D罩杯「身高、罩杯PR值」曝！妹子比對完崩潰

律師見威爾史密斯1舉動納悶：愛老婆還怕老婆

顧客「要雞翅買1送1被拒」傻眼　頂呱呱回應了

機台上放「乖乖+衛生棉」　他一看問號

大潭電廠群聚　採檢284人結果出爐

可憐哪！22歲超正AV女優宣布引退

客人深夜來電「家裡有小孩？」　外送妹嚇壞衝宮廟

「雨擴全台」探14℃時間出爐　連假把握這2天

更多熱門

相關新聞

100萬把妹神車該選舊賓士or新馬3

100萬把妹神車該選舊賓士or新馬3

近期，PTT汽車板出現一篇討論度頗高的貼文，原PO表示「如果你有100萬預算買車，理想用途是拿來把妹，各位會選新馬自達3還是舊款賓士CLA 200？」貼文一出，有網友給中肯建議「100萬買頂級馬3只是剛好而已，買CLA還有找」、「真正把得到開iRent也可以」、「都不推，二手野馬才是唯一選擇」。

減肥好難？營養師狂剷15KG「親曝9大地雷」

減肥好難？營養師狂剷15KG「親曝9大地雷」

台積電絕命反彈來了？網見1張圖嚇爆：塊陶

台積電絕命反彈來了？網見1張圖嚇爆：塊陶

月租iPhone「使用者沒好處」？　網1關鍵反推：非原價用新機

月租iPhone「使用者沒好處」？　網1關鍵反推：非原價用新機

台灣真正貴的「民生物資」是啥？網點名它

台灣真正貴的「民生物資」是啥？網點名它

關鍵字：

熱量食材外食油膩減肥PTT

讀者迴響

熱門新聞

黑卡網紅超哥帶G胸妹開房…摟腰激突全被拍

苗栗「截肢女孩」現況曝光　她最後連唯一有自信的部位也失去

阿喜公布「孕肚照」：這件事我自己決定　粉絲點名無尊

蕾菈美臉全毀「腫成豬頭」整型慘樣曝！

妹子穿雨衣騎車裡面全濕！內行曝神穿法

健身中毒！猛男網紅暴斃　天天鍛鍊只睡3小時

和碩前副總失蹤！　留40字訊息曝

威爾史密斯開放關係同意老婆出軌

「大咖影帝1句話」威爾史密斯公開道歉！

威爾史密斯、克里斯洛克已和好！

明又變天！連假這2天雨最多　最低溫時間曝

威爾史密斯「恐吃牢飯」GG了

第一眼看出什麼字？腦補測出性格

她家水費暴增到4.2萬　內行曝1後果

《殭屍先生》男星驚傳過世！享壽76歲

更多

最夯影音

更多
拿愛妻光頭開玩笑！威爾史密斯衝上台揍人　奧斯卡失控影片曝…他罵：閉上你的臭嘴

拿愛妻光頭開玩笑！威爾史密斯衝上台揍人　奧斯卡失控影片曝…他罵：閉上你的臭嘴
威爾史密斯衝上台揍人：閉上你的臭嘴！　愛妻光頭遭開玩笑…他奪奧斯卡影帝淚崩

威爾史密斯衝上台揍人：閉上你的臭嘴！　愛妻光頭遭開玩笑…他奪奧斯卡影帝淚崩

歐告起床尿尿哭著奔回營區　媽一看超美梅花鹿：打擾了

歐告起床尿尿哭著奔回營區　媽一看超美梅花鹿：打擾了

Jessi「我都用嘴」車速太快嚇壞大家XD　劉在錫VS.南潤壽...她挺：很會賺錢啊

Jessi「我都用嘴」車速太快嚇壞大家XD　劉在錫VS.南潤壽...她挺：很會賺錢啊

肖戰「要不要試我家基因」撲倒楊紫　「偷藏套套+撞見她洗澡」狼性大發！

肖戰「要不要試我家基因」撲倒楊紫　「偷藏套套+撞見她洗澡」狼性大發！

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

東森寵物APP下載領50

東森寵物APP下載領50

歡慶東森寵物APP上線，下載即領50！數量有限，早領早享受

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【毛孩】情人節滿額贈好禮

【毛孩】情人節滿額贈好禮

白色情人節到來！毛毛商城即日起消費滿1199，就送美國在台協會獨家購物袋，馬上搶！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面