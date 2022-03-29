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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

咁有影？新制教召號稱滿意度9成　召員問卷心得曝光

▲▼ 教召。（圖／軍聞社）

▲史上最硬教召訓練狀況備受矚目。（圖／軍聞社）

記者杜冠霖／台北報導

為維持國軍後備軍力，國防部推動14天新制教召，而此次教召訓練內容包括每日施訓10小時、行軍長達22公里、野外宿營等，被稱為史上最硬教召，但近期流出一份召員對訓練內容的意見回饋，對伙食、訓練時數、訓練內容都有不少批評，且這份意見表可信度相當高，因為《ETtoday東森新媒體》記者同樣作為也是該梯召員，發現自己的意見回饋也一字不漏呈現於內容中。

雜誌《軍事連線》近日披露5份疑似召員對訓練內容的意見回饋，時間是3月16日所填寫，單位分別來自營部連、兵器連、步一連、步二連、步三連，反映事項也皆有不同，包含飲食、訓練內容、教召長度等。

其中，較為具體的訓練回饋有「實彈射擊時數及彈藥可新增」、「加入叢林戰、城鎮戰等課程，符合現代戰爭特性」、「梯次人數建議減少，因為訓練期程都被延宕」、「射擊預習太多，希望彈藥數多一點實際射擊比較重要，射擊姿勢也可以跪姿及立姿」、「打靶應用公用靶槍，另外建議不要與其他連隊共用火巷，等待時間過長且沒意義」、「戰時是否有行軍的必要，應考量戰場景況訂定課表！」

根據《ETtoday東森新媒體》記者，同時也是本次教召召員，實際參與教召課程經驗，訓練內容包含裝備檢整、射擊預習、戰傷救急、專長複訓、連續三天的行軍／打靶、裝備保養、戰備任務訓練、確認戰地的戰術行軍、野戰構工等，而「行軍」確實佔整個教召過程大部分時間。

對於爆料內容，陸軍司令部發布新聞稿指出，在「伙食及用餐規劃」及「訓練課程」項目上，針對召訓伙食的飯菜量與菜色以及授課內容，均有9成以上召員表示滿意，肯定訓練單位的用心及幹部的辛勞。

而根據召員實際拿到的問券，選項分為「非常滿意」、「還算滿意」、「滿意」、「不滿意」、「非常不滿意」，陸軍司令部所謂「滿意度9成」應是將勾選「滿意」（含以上）的表單都列入。

陸軍司令部表示，「新制14天教育召集訓練」於今年前3季實施試行，以蒐集、驗證後備部隊接訓常數，做為後續政策研修的參考依據。相關工作對強固國防安全極具正面意義，盼望民眾持續給予支持鼓勵。

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