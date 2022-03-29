史上最硬教召問卷心得曝　召員抱怨「伙食單調」：量太多都倒掉

▲史上最硬教召上路後，適逢烏俄戰爭爆發，因此訓練狀況備受各界關注。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者柯沛辰／綜合報導

史上最硬14天教召上路話題不斷，近日網路上更流出一份教召員填寫的問卷，提到飯菜不夠多元，早餐也一成不變，感覺只是吃「粗飽」，還有人抱怨伙食太多，很多菜都加辣，而且宵夜常常吃不完只能丟掉，希望以後14天可以開放叫外食。對此，陸軍司令表示，這次的教召的伙食及用餐規劃，滿意度9成以上。

雜誌《軍事連線》近日披露5份疑似召員對訓練內容的意見回饋，時間是3月16日所填寫，單位分別來自營部連、兵器連、步一連、步二連、步三連，反映事項也皆有不同，其中4人不約而同抱怨飲食，包括「伙食太多辣的」、「飯菜不多元化，只有吃飽而已」、「早餐一成不變」、「水、伙食過多，例如夜點領了吃不完都丟掉」。

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至於其他意見，則包括「請改回七天」、「立委來，不能上廁所」、「很多行程看起來像在作秀」、「說比照現役，卻仍像新兵一樣收手機」、「缺乏活動時間、運動時間」、「長官命令不統一，ＯＯＯ上校反覆下指令，過度干涉連上指揮」、「督導官介入過多影響部隊運作，常在部隊面前直接駁回值星官命令，導致部隊亂象」。

其中，較為具體的訓練回饋有「實彈射擊時數及彈藥可新增」、「加入叢林戰、城鎮戰等課程，符合現代戰爭特性」、「梯次人數建議減少，因為訓練期程都被延宕」、「射擊預習太多，希望彈藥數多一點實際射擊比較重要，射擊姿勢也可以跪姿及立姿」、「打靶應用公用靶槍，另外建議不要與其他連隊共用火巷，等待時間過長且沒意義」、「戰時是否有行軍的必要，應考量戰場景況訂定課表！」

▲有召員建議，訓練中可加入其他射擊姿勢，不要只訓練趴射。（圖／記者李毓康攝）

許多網友看完紛紛回應，「教召重點在於戰時能快速進入狀況，其他不必要的根本是浪費時間」、「最累的應該是為了配合上級演出，又要照顧召員的接兵單位底層」、「對干擾訓練、干涉指揮導致命令不統一，非常有意見，那些領導體系也應該集合起來另外來個高階教召一下」、「我忽然想到，我當兵只有趴射過，從來沒有站、坐、跪射過，真正大敵當前不知道該怎麼辦...」

不過，也有人提出不同觀點，「無法認同說行軍沒用的部分，後備軍人極有可能必須從集結點步行至防禦點，距離肯定比10公里遠」、「有些意見很實際可以考慮採納，也有很瞎的，靠北伙食是怎樣？要不要出菜單幫你教召期間餐點客製化阿？問你教召心得感想就只有這樣，然後又抱怨只會作秀，覺得教召時間太長，都不會覺得自己蠻可悲的嗎？」

對此，陸軍司令部透過新聞稿回應，在「伙食及用餐規劃」及「訓練課程」項目上，針對召訓伙食的飯菜量與菜色以及授課內容，均有9成以上召員表示滿意，肯定訓練單位的用心及幹部的辛勞。

陸軍司令部表示，「新制14天教育召集訓練」於今年前3季實施試行，以蒐集、驗證後備部隊接訓常數，做為後續政策研修的參考依據。相關工作對強固國防安全極具正面意義，盼望民眾持續給予支持鼓勵。

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