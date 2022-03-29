快訊／北市今＋3！台銀館前分行1櫃員確診Ct值22.1　急匡47人居隔

▲北市衛生局科長張惠美。（圖／北市府提供）

記者袁茵／台北報導

台北市29日新增3例本土確診，分別為1例中山區的台灣銀行櫃員孕婦（案23063）、2例松山區外傭（案23064）與雇主（案23065）。針對台灣銀行櫃員染疫，台北市衛生局表示，已經匡列47人，其中有17名職場同事，另有21人為足跡風險對象。

台北市衛生局29日下午召開防疫記者會，台北市衛生局疾管科長張惠美表示，今天台北市新增3例本土確診，分別為1例中山區、2例松山區，中山區為20多歲女性銀行員（案23064），3月27日出現喉嚨不適症狀，28日採檢PCR陽性確診，Ct值22.1，目前尚未找到感染源，已匡列其密切接觸者47人居家隔離，其中6人陰性，其餘41人尚在檢驗中。

張惠美指出，松山區則是2人（案23064、案23065）同住一戶，案23064為印尼籍女性，從事家庭看護工，並照顧40多歲女雇主（案23065），3月27日出現發燒、肌肉痠痛、喉嚨痛等症狀， 28日採檢PCR陽性確診，Ct值17.7；衛生局匡列密切接觸者3人居家隔離後，便發現1人（案23065）採檢陽性，Ct值14.3，目前無症狀，其餘2人檢驗中。

被問到中山區20多歲女性（案23064）是否就是台灣銀行館前分行的櫃員？張惠美證實，個案在台北市銀行服務，已有進行職場疫調，匡列47人中有9名為同住家人，17名職場同事，另外21人為足跡風險對象，目前持續針對職場進行採檢，並進行環境清消，也鼓勵內部員工自我健康監測。