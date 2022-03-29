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學甲警突擊臨檢　業者營業未落實防疫查獲17件送裁罰

▲台南市學甲分局為防堵疫情破口，28日晚上執行轄區小吃店、KTV等行業防疫臨檢稽查，共計查獲17件違反防疫規定。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市學甲分局為防堵疫情破口，28日晚上執行轄區小吃店、KTV等行業防疫臨檢稽查，共計查獲17件違反防疫規定。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

本土疫情升溫，台南市學甲分局為防堵疫情破口，28日晚上執行轄區小吃店、KTV等行業防疫臨檢稽查，共計查獲17件違反防疫規定，函送台南市衛生局裁處。

▲台南市學甲分局為防堵疫情破口，28日晚上執行轄區小吃店、KTV等行業防疫臨檢稽查，共計查獲17件違反防疫規定。（圖／記者林悅翻攝，下同）

學甲分局警方於28日晚間前往轄內小吃部、電子遊戲場、KTV等處進行防疫稽查，甫進入KTV店內，店員隨即通報包廂員工及顧客，示意警方到場執行稽查，但仍有顧客「慢半拍」，待警方開始稽查，顧客才驚覺自己違規，渾然不知KTV場所規定需全程配戴口罩，因而違反防疫規定，遭函送衛生局裁處。

▲台南市學甲分局為防堵疫情破口，28日晚上執行轄區小吃店、KTV等行業防疫臨檢稽查，共計查獲17件違反防疫規定。（圖／記者林悅翻攝，下同）

警方於稽查過程中，赫然發現包廂張貼一張手寫防疫準則，內容要求顧客須戴好口罩…以免警察臨檢，小姐無法及時告知戴口罩等語，令警方又好氣又好笑，嚴正告誡店家做好防疫工作避免成為破口；稽查後，違規店家及顧客，依規定函送市府衛生局裁罰。

▲台南市學甲分局為防堵疫情破口，28日晚上執行轄區小吃店、KTV等行業防疫臨檢稽查，共計查獲17件違反防疫規定。（圖／記者林悅翻攝，下同）

學甲警分局長蔡宗昌表示，中央流行疫情指揮中心，因應近期感染事件，將強化歌廳、舞廳、夜總會、俱樂部、酒家、酒吧、酒店（廊）、理容院（觀光理髮、視聽理容）及其他類似場所（特種咖啡茶室、夜店、舞場、三溫暖）等，特定娛樂場所之防治作為，自4月1日至4月30日，進入場所之顧客、從業人員，應提供至少接種3劑疫苗證明，如有呼吸道症狀或出現發燒者，均不得進入；所有工作人員／從業人員（含流動工作人士）皆應接種疫苗2劑且滿14天，如第2劑滿3個月者，應接種第3劑，否則不得提供服務；即日起至4月30日須每週進行1次快篩，陰性者始得提供服務。出入公共場域落實實聯制、體溫量測等，保護自己也保護他人，共同維護國內社區安全。

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