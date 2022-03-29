高雄樹科大2體育老師確診足跡「集中左營」　特力屋、全聯上榜

記者賴文萱／高雄報導

高雄市在29日有4例確診，其中2例為樹德科大學體育老師，對此，樹科大發出新聞稿說明表示2名老師確診之後，緊急了解老師足跡，並確認在3月26日至28日期間，2名教師並未進入，也未與學生或其他老師有所接觸。不過，自30日至4月1日，該所科大將停課3天，並採取遠距教學。

▲高雄樹德科大2老師確診，校園緊急清消。（圖／記者賴文萱翻攝）

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▲高雄樹德科大2老師確診，校園緊急清消。（圖／記者賴文萱翻攝）

由於2老師確診，校方表示，自明天起30日至4月1日停課三天，並採取遠距教學，校園同時全面進行消毒作業。目前2名教師已在醫院負壓隔離病房觀察，若有出現狀即會由醫院啟動治療。

▲▼高雄3/29個案足跡公布。（圖／記者賴文萱翻攝）

今日高雄新增2體育老師確診，感染源與北部案23022，40多歲海洋大學男老師有關。陳其邁表示，2確診個案在3/25晚間到北部跟案23022在同一個場所，屬於密閉空間多人聚會染疫。昨晚接到通報，就採取匡列隔離疫調。針對該北部個案衍生高雄群聚，初步匡列24人，驗出這2人陽性。

▲▼海大老師衍生高雄群聚事件。（圖／記者賴文萱翻攝）

至於老師確診後有關校園風險部分，依據高市衛生局疫調掌握，在可傳染期沒有校園足跡，因此校園沒有風險。而這2名老師的足跡也緊接著公布，曾搭乘高鐵自由座北上聚會，也去過特力屋左營店、全聯福利中心北左營店、這一小鍋新光左營店等，主要集中在左營。

陳其邁表示，針對老師部分，目前家人都採檢陰性，這代表體內病毒量還沒足夠，因此風險不高，會持續監測校園健康狀況。

▲高雄市長陳其邁在29日下午兩點半說明疫情。（資料圖／高雄市政府）