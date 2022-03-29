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快訊／新北公寓群聚「捷運密集足跡」曝光　曾去7-11、麥當勞

▲▼新北確診案例足跡。（圖／新北市府提供）

▲新北0329公共場所足跡。（圖／新北市府提供，下同）

記者徐政璿／台北報導

中央流行疫情指揮中心今（29日）公布國內心增33例，當中有7例與中和社區群聚相關，其中有6人是同公寓社區住戶，另有1人居住在附近，本身在勞保局工作。新北市衛生局下午公布公共場所足跡，確診者多次搭乘北捷，也去過7-11、麥當勞、泰式料理、壽司店、熱炒店等多地。

新北市長侯友宜說明，有關公寓群聚感染事件，目前共篩出6例確診個案，其中有3人是同住家人，另3人為不同住戶，年紀最小的僅5歲，其他都已接種2至3劑疫苗，但昨天清查大樓過程中，有一戶遲遲沒有聯繫到，敲門也沒有回應，直到今天中午才知道還有2人待在家中沒有出來，目前正在採檢中。

另外2名新增個案，侯友宜說明，一名是住在永和的退休女性（案23076），初步疫調匡列接觸者111人、居家隔離45人；另一人則住在淡水區，為外縣市教師（案23124），初步疫調匡列接觸者4人、居家隔離4人，已安排採檢，持續疫調中。

有關基隆相關案，衛生局說明，案23077為40多歲男性，外縣市教師，已完成2劑疫苗接種，為北市確診案23022的接觸者，3/28接獲北市個案通知確診，自行快篩陽姓，前往醫院採檢，PCR陽性，Ct值22，收治專責病房隔離治療，居住地新莊區；案23127則為50多歲男性，基隆市警察局員警，已經接種3劑疫苗，因相關確診案遭匡列接觸者採檢，PCR陽性，居住地板橋區。

▲▼新北確診案例足跡。（圖／新北市府提供）

▲▼新北確診案例足跡。（圖／新北市府提供）

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