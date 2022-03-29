快訊／曾北上聚會！高雄某科大2老師確診　匡列24人採檢出爐

▲高雄市政府環保局針對確診者足跡進行清消。（圖／記者賴文萱翻攝）

記者賴文萱／高雄報導

高雄疫情再擴大！29日本土新增4起病例，其中，新增2起病例是跟北部海大老師案23022聚會有關。高雄市衛生局指出，目前依據疫調掌握，2人在可傳染期沒有校園足跡，因此校園沒有風險。針對北部個案衍伸高雄群聚案，目前也緊急匡列採檢24人，目前已驗出2人染疫。

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▲▼高雄3/29個案足跡公布。（圖／記者賴文萱翻攝）

案23022為40多歲海洋大學男老師，屬於銀河小吃店（案22595）的接觸者，Ct值15。他曾在3月19日至25日期間，到過大安區曉鹿鳴樓上海菜、大安區BrassJoy cafe銅樂咖啡、士林區百齡河濱公園、中山區帝都商務會所。

▲▼海大老師衍生高雄群聚事件。（圖／記者賴文萱翻攝）

陳其邁表示，高雄有2人在3/25晚間到北部跟23022在同一個場所，屬於密閉空間多人聚會染疫，昨晚接到通報，就採取匡列隔離疫調。針對該北部個案衍生高雄群聚，初步匡列24人，驗出2人陽性。

據了解，今天新增2名個案是高雄某科大老師，不過依據疫調掌握，在可傳染期沒有校園足跡，因此校園沒有風險。

最新足跡也緊接著公布，搭乘高鐵自由座北上、特力屋左營店、全聯福利中心北左營店、這一小鍋新光左營店等。陳其邁表示，針對老師部分，目前家人都採檢陰性，這代表體內病毒量還沒足夠，因此風險不高，會持續監測校園健康狀況。

▲高雄市長陳其邁將在29日下午兩點半說明疫情。（資料圖／高雄市政府）

高市府提醒，與本市確診個案足跡重疊或有接觸史的民眾，請攜帶健保卡前往篩檢站進行採檢。