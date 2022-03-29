快訊／中和公寓累計8人確診！　侯友宜爆「2人躲家中」採檢中

記者楊蕓／新北報導

新北市今（29日）公布11例確診個案，包含中和公寓確診案相關6人、社區篩檢1人；基隆群聚相關2人；以及症狀採檢2人。

▲新北市29日最新疫情與作為。（圖／新北市府提供）

新北市長侯友宜說明，有關公寓群聚感染事件，目前共篩出6例確診個案，其中有3人是同住家人，另3人為不同住戶，年紀最小的僅5歲，其他都已接種2至3劑疫苗，但昨天清查大樓過程中，有一戶遲遲沒有聯繫到，敲門也沒有回應，直到今天中午才知道還有2人待在家中沒有出來，目前正在採檢中。

另外2名新增個案，侯友宜說明，一名是住在永和的退休女性（案23076），初步疫調匡列接觸者111人、居家隔離45人；另一人則住在淡水區，為外縣市教師（案23124），初步疫調匡列接觸者4人、居家隔離4人，已安排採檢，持續疫調中。

有關基隆相關案，衛生局說明，案23077為40多歲男性，外縣市教師，已完成2劑疫苗接種，為北市確診案23022的接觸者，3/28接獲北市個案通知確診，自行快篩陽姓，前往醫院採檢，PCR陽性，Ct值22，收治專責病房隔離治療，居住地新莊區；案23127則為50多歲男性，基隆市警察局員警，已經接種3劑疫苗，因相關確診案遭匡列接觸者採檢，PCR陽性，居住地板橋區。