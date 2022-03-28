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快訊／已打3劑Ct值13！1分局長、1科長確診　基隆警已12人染疫

▲基隆市警局,基隆警局,警察局,派出所,警局（圖／記者謝孟儒攝）

▲基隆市警察局。（圖／記者謝孟儒攝）

記者郭世賢／基隆報導

基隆疫情不斷延燒！市警局確診人數已來到10人，今（28日）晚間再傳出基隆警第二分局長PCR採檢呈現「陽性」確診（暫未編號），市警局某科長PCR採檢也呈現「陽性」染疫（暫未編號），目前都已收治醫院治療；相關疫調、接觸者匡列及防治工作刻正進行中。

據指出，3/25日第一分局汪姓偵查小隊長（案22596）及第二分局林姓偵查隊長（案22638）確診後，3/26日晚間又新增第三、四分局偵查隊小隊長確診，導致基隆4個分局全數淪陷；3/27日又傳出刑警大隊有3名警官及第三分局1名警員染疫；3/28日再新增2名女性會計同仁確診；累計至目前為止市警局確診人數已有10人，再加上晚間確診的第二分局長及市警局某科長，累計12人染疫。

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中央流行疫情指揮中心今晚表示，檢出基隆1例陽性個案（暫未編號），為40多歲男性， 已接種2劑疫苗及追加劑，與案22638（第二分局林姓偵查隊長）職場相關，且具共同活動史，3/28出現喉嚨癢、發燒症狀，安排採檢後Ct值13。相關疫調、接觸者匡列及防治工作刻正進行中，詳細情形將於明日記者會統一說明。

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