　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

上海妹剛割雙眼皮就封區！　醫生尷尬無法拆線「寄刀片給妳好嗎」

▲▼上海妹剛割雙眼皮就封區！　醫生尷尬無法拆線「寄刀片給妳好嗎」。（圖／翻攝自西部决策網）

▲上海妹剛割雙眼皮就封區，醫生索性親赴小區，隔著柵欄幫女子拆線。（圖／翻攝自西部决策網）

記者柯沛辰／綜合報導

中國大陸疫情再起，上海27日晚間突然宣布，自28日起升級「分區封控」，所有人員不得外出。事實上，有一名女子剛割完雙眼皮，再過幾天就要拆線，不料防疫措施升級，26日已率先被封控在小區內。本來醫生一度詢問「寄刀片、鑷子給妳好嗎？」但女子怕自己拆壞，所以醫生只好親自趕到小區外，隔著柵欄幫女子拆線。

根據陸媒《西部决策網》報導，一則聊天紀錄27日在網路上流傳，內容顯示上海一名女子由於街區封閉管理，眼看即將過了拆線日，不禁心急如焚，所幸醫生在術後第9天（26日）終於到她街區的大門前，並自帶工具完成了拆線。因為事隔一天，上海隨即升級防疫措施，所有封控區內的社區實施封閉式管理，禁止人員外出，企業也實施封閉生產或居家辦公，暫訂4月5日解封。

幫女子動手術的周醫生受訪時說，如果不即時拆線，可能導致線長進肉裡，自己本想寄工具過去，讓女子自己找人幫忙，但對方不敢，也找不到人幫，所以只好自己過去小區門口，隔著柵欄幫女子拆線，「其實站著拆是非常難的，因為手會抖，她人也會抖，所以我就讓她腦袋，我說妳固定一下，她就磕在這個鐵柵欄上了。」

周醫生說，「其實保安當時就在對面，我也不想去為難保安，我沒進小區，她沒出小區，唯一就是說，可能跟她距離稍微近了一點，但是我們都有戴好口罩，我們有一個酒精噴霧，先在空氣裡面啪啪啪啪啪，消了一下毒，我自己做醫生的，在醫院裡面每天做核酸的，她在小區裡也天天做核酸，所以我在這方面也是有個人考量的，這是我個人的責任，在力所能及的範圍內，還是盡量去幫忙。

許多微博網友看完笑說，「全國人民都知道她的雙眼皮是割的了」、「又可憐又好笑」、「大型行為藝術」，還有人稱讚醫生「很敬業」、「真的很負責，有一說一」、「醫生簡直勞動楷模，愛崗敬業第一名」、「最近救助了一隻難產流浪貓，約定明天要去動物醫院拆線，結果今天小區封了，這條微博激發了靈感，非常感謝」。

不過，也有人批防疫政策不夠靈活，「憑什麼應該去看醫生不讓去？在深圳憑有效的就醫預約記錄就可以去看醫生，當然核酸得24小時陰性。不要簡單的一刀切，是懶政」、「這種新聞有甚麼可笑的，正常就醫不被允許，這是懶政，一刀切，上一秒衛健委還說醫院不得任何理由拒絕患者就醫，下一秒患者連小區大門都出不去，看來不一定是醫院拒絕你就醫，很有可能就是你家物業你所在社區不給你就醫！」

▼女子與朋友對話紀錄，事後被發到網路上，引起熱議。（圖／翻攝自西部决策網）

▲▼上海妹剛割雙眼皮就封區！　醫生尷尬無法拆線「寄刀片給妳好嗎」。（圖／翻攝自西部决策網）

►巨可愛！小恐龍滑步車現省2000元

ET快訊
預測時事抽Apple！ 「全民神預測」東森幣搏翻倍

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

上海妹剛割雙眼皮就封區！　醫生尷尬無法拆線「寄刀片給妳好嗎」

鄭成功收復台灣360週年　後代批評「抗中反中」教育政策

上海台商回家難！ 　長榮華航取消3／29、30浦東返台航班

巨鱷小隊趁亂脫逃…「慘被消防員架回」崩潰望天笑翻萬人

出手幫女同事！霸氣女失手「保溫瓶」打死她老公　結局網讚爆

華為2021淨利潤成長75.9％　孟晚舟著俐落洋裝時隔4年現身財報年會

電動車掀漲價潮！陸工信部：高度關注動力電池原料大漲問題

隔離睡公司一晚給8千！　老闆砸錢「浦東過夜費」曝光　

早產雙胞胎只能救一個！窮夫妻手抖「抓鬮」做抉擇　逼哭萬千網友

俄受制裁沒安卓「改用鴻蒙」？　華為澆冷水：目前暫無海外計劃

拿愛妻光頭開玩笑！威爾史密斯衝上台揍人　奧斯卡失控影片曝…他罵：閉上你的臭嘴

威爾史密斯衝上台揍人：閉上你的臭嘴！　愛妻光頭遭開玩笑…他奪奧斯卡影帝淚崩

歐告起床尿尿哭著奔回營區　媽一看超美梅花鹿：打擾了

肖戰「要不要試我家基因」撲倒楊紫　「偷藏套套+撞見她洗澡」狼性大發！

奧斯卡典禮拿愛妻光頭開玩笑　威爾史密斯揍人：閉上你的臭嘴

Jessi「我都用嘴」車速太快嚇壞大家XD　劉在錫VS.南潤壽...她挺：很會賺錢啊

環島遇小狗坐路邊大哭求救　 他跟著追向前「屍臭味撲來」

搶黃燈？名車沒煞停撞飛騎士　女駕駛下車竟「先開後車廂」

網紅露背眼尖粉絲揪大黑痣　醫生驚：抖音救了你一命！

威爾史密斯「小金人獎」恐收回　警介調查...奧斯卡：不饒恕暴力

上海妹剛割雙眼皮就封區！　醫生尷尬無法拆線「寄刀片給妳好嗎」

鄭成功收復台灣360週年　後代批評「抗中反中」教育政策

上海台商回家難！ 　長榮華航取消3／29、30浦東返台航班

巨鱷小隊趁亂脫逃…「慘被消防員架回」崩潰望天笑翻萬人

出手幫女同事！霸氣女失手「保溫瓶」打死她老公　結局網讚爆

華為2021淨利潤成長75.9％　孟晚舟著俐落洋裝時隔4年現身財報年會

電動車掀漲價潮！陸工信部：高度關注動力電池原料大漲問題

隔離睡公司一晚給8千！　老闆砸錢「浦東過夜費」曝光　

早產雙胞胎只能救一個！窮夫妻手抖「抓鬮」做抉擇　逼哭萬千網友

俄受制裁沒安卓「改用鴻蒙」？　華為澆冷水：目前暫無海外計劃

大安警臨檢八大行業堵防疫破口　酒店妹乖坐掏出小黃卡受檢

國道三號深夜火車燒！轎車內線燒成廢鐵　2人受傷送醫

上海妹剛割雙眼皮就封區！　醫生尷尬無法拆線「寄刀片給妳好嗎」

俄富豪與2烏談判代表「化武中毒」！手臉脫皮　狂噴淚一度失明

雞翅買1送1耍人？顧客「要買雞翅被拒」傻眼　頂呱呱回應了

史上最硬教召問卷心得曝　召員抱怨「伙食單調」：量太多都倒掉

俄稱與中國關係「空前堅強」　擬限不友善國家人民入境

美專家：中國已知「普丁必敗」　威脅侵台裝腔作勢

去年才得和平獎！俄最大獨立報紙宣布暫停刊　直至烏克蘭戰事結束

拜登2023年將提高「超級富豪」稅收　增加國防支出到23兆

妻開門驚見「手臂從天花板垂下」　 老公消失3天…聞味道就知是他！

大陸熱門新聞

早產雙胞胎只能救一個！窮夫妻手抖淚抓鬮決定

女割雙眼皮遇封區　醫尷尬：寄刀片給妳好嗎

上海人連夜買菜！超市被塞爆

巨鱷小隊趁亂脫逃慘被消防員架回！崩潰望天笑翻萬人

鄭成功後代批評「抗中反中」

長榮華航取消3/29、30浦東返台航班

工具人之怒！正妹遭當街咆哮

出手幫女同事！竟打死她老公

養獨身姑姑到死！她獲得存摺帳密

上海封城前超市變格鬥台！2男搶菜互揍

隔離睡公司一晚給8千！　

老罈酸菜被爆爛菜土裡醃　放泡麵裡吞下肚

24歲妻早產5胞胎！醫生：她有多次流產史

學霸女大生慢跑200公尺送命！搶救畫面曝光

更多熱門

相關新聞

即／大潭電廠群聚　「採檢284人」結果全出爐

即／大潭電廠群聚　「採檢284人」結果全出爐

受大潭電廠擴建群聚案影響，桃園市政府今天上午針對大潭電廠施工處擴大採檢284人，採檢結果晚間出爐全陰性。另外，中平國小10名居家隔離的志工家長及教職員採檢也是陰性。

勞保局人員確診　接觸者60人PCR採檢

勞保局人員確診　接觸者60人PCR採檢

基隆警疫情狂燒　1分局長、1科長確診

基隆警疫情狂燒　1分局長、1科長確診

即／基隆警疫情連環爆　第二分局長確診

即／基隆警疫情連環爆　第二分局長確診

快訊／海洋大學女大生「有感冒症狀」載走送醫

快訊／海洋大學女大生「有感冒症狀」載走送醫

關鍵字：

上海防控新冠疫情雙眼皮手術粵港澳要聞

讀者迴響

熱門新聞

威爾史密斯、克里斯洛克已和好！現場男星：一切都過去了

健身中毒！猛男網紅暴斃　天天鍛鍊只睡3小時

「大咖影帝1句話」威爾史密斯公開道歉！

威爾史密斯開放關係同意老婆出軌

威爾史密斯「恐吃牢飯」GG了

紫爆大雨濕冷5天　急寒14°C逼冷氣團

台中燒肉一哥是他！內行讚：屌打茶六

台灣平均D罩杯「身高、罩杯PR值」曝！妹子比對完崩潰

可憐哪！22歲超正AV女優宣布引退

炎亞綸「帶阿本見家人」罕見同框照曝光！

凱莉嗆爆龍龍「怎麼好意思自比威爾史密斯」：你們都很會演？

控金城武「幫簽名轉身卻秒客訴」！前空姐被嗆爆

年領股利100萬！存股5年「15檔名單」全公開

威爾史密斯23歲兒發聲力挺！

即／大潭電廠群聚　「採檢284人」結果全出爐

更多

最夯影音

更多
拿愛妻光頭開玩笑！威爾史密斯衝上台揍人　奧斯卡失控影片曝…他罵：閉上你的臭嘴

拿愛妻光頭開玩笑！威爾史密斯衝上台揍人　奧斯卡失控影片曝…他罵：閉上你的臭嘴
威爾史密斯衝上台揍人：閉上你的臭嘴！　愛妻光頭遭開玩笑…他奪奧斯卡影帝淚崩

威爾史密斯衝上台揍人：閉上你的臭嘴！　愛妻光頭遭開玩笑…他奪奧斯卡影帝淚崩

歐告起床尿尿哭著奔回營區　媽一看超美梅花鹿：打擾了

歐告起床尿尿哭著奔回營區　媽一看超美梅花鹿：打擾了

肖戰「要不要試我家基因」撲倒楊紫　「偷藏套套+撞見她洗澡」狼性大發！

肖戰「要不要試我家基因」撲倒楊紫　「偷藏套套+撞見她洗澡」狼性大發！

奧斯卡典禮拿愛妻光頭開玩笑　威爾史密斯揍人：閉上你的臭嘴

奧斯卡典禮拿愛妻光頭開玩笑　威爾史密斯揍人：閉上你的臭嘴

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

東森寵物APP下載領50

東森寵物APP下載領50

歡慶東森寵物APP上線，下載即領50！數量有限，早領早享受

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【毛孩】情人節滿額贈好禮

【毛孩】情人節滿額贈好禮

白色情人節到來！毛毛商城即日起消費滿1199，就送美國在台協會獨家購物袋，馬上搶！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面