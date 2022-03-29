上海妹剛割雙眼皮就封區！　醫生尷尬無法拆線「寄刀片給妳好嗎」

▲上海妹剛割雙眼皮就封區，醫生索性親赴小區，隔著柵欄幫女子拆線。（圖／翻攝自西部决策網）

記者柯沛辰／綜合報導

中國大陸疫情再起，上海27日晚間突然宣布，自28日起升級「分區封控」，所有人員不得外出。事實上，有一名女子剛割完雙眼皮，再過幾天就要拆線，不料防疫措施升級，26日已率先被封控在小區內。本來醫生一度詢問「寄刀片、鑷子給妳好嗎？」但女子怕自己拆壞，所以醫生只好親自趕到小區外，隔著柵欄幫女子拆線。

根據陸媒《西部决策網》報導，一則聊天紀錄27日在網路上流傳，內容顯示上海一名女子由於街區封閉管理，眼看即將過了拆線日，不禁心急如焚，所幸醫生在術後第9天（26日）終於到她街區的大門前，並自帶工具完成了拆線。因為事隔一天，上海隨即升級防疫措施，所有封控區內的社區實施封閉式管理，禁止人員外出，企業也實施封閉生產或居家辦公，暫訂4月5日解封。

幫女子動手術的周醫生受訪時說，如果不即時拆線，可能導致線長進肉裡，自己本想寄工具過去，讓女子自己找人幫忙，但對方不敢，也找不到人幫，所以只好自己過去小區門口，隔著柵欄幫女子拆線，「其實站著拆是非常難的，因為手會抖，她人也會抖，所以我就讓她腦袋，我說妳固定一下，她就磕在這個鐵柵欄上了。」

周醫生說，「其實保安當時就在對面，我也不想去為難保安，我沒進小區，她沒出小區，唯一就是說，可能跟她距離稍微近了一點，但是我們都有戴好口罩，我們有一個酒精噴霧，先在空氣裡面啪啪啪啪啪，消了一下毒，我自己做醫生的，在醫院裡面每天做核酸的，她在小區裡也天天做核酸，所以我在這方面也是有個人考量的，這是我個人的責任，在力所能及的範圍內，還是盡量去幫忙。

許多微博網友看完笑說，「全國人民都知道她的雙眼皮是割的了」、「又可憐又好笑」、「大型行為藝術」，還有人稱讚醫生「很敬業」、「真的很負責，有一說一」、「醫生簡直勞動楷模，愛崗敬業第一名」、「最近救助了一隻難產流浪貓，約定明天要去動物醫院拆線，結果今天小區封了，這條微博激發了靈感，非常感謝」。

不過，也有人批防疫政策不夠靈活，「憑什麼應該去看醫生不讓去？在深圳憑有效的就醫預約記錄就可以去看醫生，當然核酸得24小時陰性。不要簡單的一刀切，是懶政」、「這種新聞有甚麼可笑的，正常就醫不被允許，這是懶政，一刀切，上一秒衛健委還說醫院不得任何理由拒絕患者就醫，下一秒患者連小區大門都出不去，看來不一定是醫院拒絕你就醫，很有可能就是你家物業你所在社區不給你就醫！」

▼女子與朋友對話紀錄，事後被發到網路上，引起熱議。（圖／翻攝自西部决策網）