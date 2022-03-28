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又是一夜難眠！林右昌道出居隔心聲　做「2重大決定」阻斷傳播鏈

▲基隆新增18+1確診！林右昌籲有疑慮民眾踴躍篩檢 阻斷病毒傳播鏈。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲王必勝醫師參與市府防疫會議有提出相關指導，日後這幾天會與市府團隊合作防疫。（圖／記者郭世賢翻攝）

記者郭世賢／基隆報導

基隆市長林右昌疫情居隔的第3天，雖然無法到市府上班，但依然24小時不眠不休，隨時掌握疫情，27日凌晨他獲悉衛生局通知二信高中及警市刑大數起確診案例，他在臉書語重心長說「又是一夜難眠！」在徹夜思考下，上午9點召開防疫視訊會議，並決定全面篩檢及停課10天的重大決定，期待在第一時間控管疫情。

因為二信高中緊急採檢82人後，有3名學生確診，另基隆警局確診人數已有8名，林右昌透過臉書向市民說出心裡的話「我心想，學校這個風險必須堵住，一定要在28日週一上學前就處理完畢，否則學生上課後，將更為棘手」，所以在徹夜思考研商後，警局加上二信中學全校師生，合計篩檢4500人，二信中學停班不停課（視訊上課）10天。

林右昌UChange臉書全文：

市長居隔日誌2

緊急應變24小時，擴大採檢4500人

昨日傍晚，衛生局傳訊有一名確診者的同住家人也確診了，這是一名就讀二信高中的學生。為盡速控管疫情，當下我們就下令要求學校立即通知該學生的同班以及教室左右兩個班級、還有一起搭交通車的同學，務必在當晚就完成採檢工作，避免疫情擴散。最後，我們當晚緊急採檢了82人。

今日（3／27）凌晨1:49，衛生局傳來市刑大大隊長與副大還有一名同仁確診訊息。

今日（3／27）凌晨2:41，衛生局傳來二信高中檢驗結果，有一名同班同學確診。

＃又是一夜難眠！

今日（3／27）清晨8:25，衛生局再傳來二信高中檢驗結果，又有一名學生確診，是一起搭同班交通車的它科學生。
我心想，學校這個風險必須堵住，一定要在週一上學前就處理完畢，否則學生上課後將更為棘手！

上午9點，我召開防疫視訊會議，並且做了兩個重大決定：

1.警察局上到局長，下至司機、工友，全員採檢，並在今日上午完成。

2.二信中學所有師生在今天全校召回進行採檢。全校停班不停課10天。

這是一個很困難的決定，因為基隆市不是雙北市，我們的醫療與檢驗量能有限，更何況我們從來沒有在一天內完成這麼多檢驗的經驗。

但如果我們不這樣擴大篩檢，我們可能難以阻擋病毒的擴散！雖然困難，但我們必須排除困難完成這項任務！

警察局共有1257人，扣除近日已採檢過的，大約還有1000多人要執行；加上二信中學師生有3350人，合計今天要篩檢約4500人。

9:34，我致電給 衛生福利部 ＃陳時中 部長告知我們將採取的措施，也請他派 王必勝醫師來給我們指導。

9:54，我致電給警政署 ＃陳家欽 署長請求萬一有更多員警爆量確診的話，中央能夠全力支援警力。一切準備就緒後就全力啟動～～

10:00，警察同仁開始進行篩檢。

14:30，八組醫療人員進入學校執行篩檢工作。一直到晚間7點二信中學最後一批學生離校。

感謝二信中學林立校長與全體師生的支持配合，雖然只有短短幾個小時的時間處理，但大致順利。但要抱歉的是因為事出緊急，讓很多家長在祥豐街與立德路大排長龍等著接孩子。請家長們多多見諒，這不得不的措施，是為了將風險降到最低，為了學校跟孩子的安全與健康，請大家多包涵！

最後要感謝衛生局以及所有醫療院所與檢驗人員的辛苦配合，我們完成了一項困難的工作。感恩！

今天之後，還有硬仗要打，我們一起加油！

＃未完待續

▲又是一夜難眠！林右昌道出居隔心聲 做出2個重大決定阻斷傳播鏈。（圖／翻攝自「林右昌UChange」臉書粉專）

▲基隆市長林右昌在臉書語重心長說「又是一夜難眠」。（圖／翻攝自「林右昌UChange」臉書粉專）

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