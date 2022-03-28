快訊／基隆警疫情連爆！第二分局長「陰轉陽」確診　累計11人染疫

▲基隆市警察局第二分局。（圖／記者郭世賢翻攝）
記者郭世賢／基隆報導
基隆疫情不斷延燒！市警局確診人數已來到10人，今（28日）晚間再傳出基隆警第二分局長PCR採檢呈現「陽性」確診（暫未編號），目前已收治部立基隆醫院治療；相關疫調、接觸者匡列及防治工作刻正進行中。
據了解，基隆警第二分局長24日晚間參加警局刑警大隊所舉辦的刑事餐會，因陸續有同事確診，25日進行PCR採檢為「陰性」，並在分局長宿舍自主隔離；突然28日下午覺得身體不適，再前部立基隆醫院做第二次採檢結果為「陽性」。
據指出，25日第一分局汪姓偵查小隊長（案22596）及第二分局林姓偵查隊長（案22638）確診後，26日晚間又新增第三、四分局偵查隊小隊長確診，導致基隆4個分局全數淪陷；27日又傳出刑警大隊有3名警官及第三分局1名警員染疫；28日再新增2名女性會計同仁確診；累計至目前為止市警局確診人數已有10人，再加上晚間確診的第二分局長，累計11人染疫。
▲基隆市3月28日確診個案關聯圖。（圖／基隆市政府提供）
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