俄受制裁沒安卓「改用鴻蒙」？　華為澆冷水：目前暫無海外計劃

記者蔡紹堅／綜合報導

俄媒近日報導，受美國制裁影響，Google公司已停止認證運作安卓系統（Android）的俄羅斯BQ公司的智慧型手機，因此該公司正在測試華為的鴻蒙系統（HarmonyOS）。該消息令許多大陸網友非常興奮，但華為28日回應，目前暫無計劃在海外推出搭載鴻蒙系統的手機。

根據俄羅斯衛星通訊社27日報導，俄羅斯BQ公司總經理弗拉基米爾布扎諾夫表示，他們收到了Google公司的通知，稱美國法律禁止向俄羅斯提供服務，包括出口、轉口，以及向俄羅斯提供美國原產的軟件和技術，「所有已經認證的設備將繼續運行，但新設備的安卓系統可能會出現問題。」

▼華為鴻蒙系統。（圖／CFP）

報導提到，BQ公司已經在測試華為的鴻蒙系統，搭載鴻蒙系統的新款手機可能在2022年下半年發表。

該消息令許多大陸網友感到非常興奮，大讚華為是中國之光，甚至有人直言，美國的制裁反而替鴻蒙打開了一扇大門。

不過，對於該消息，華為28日向陸媒《證券時報》回應稱，截至2021年底，已有2.2億台華為設備搭載HarmonyOS，「我們非常感謝大家對HarmonyOS一直以來的關注與期待，但目前暫無計劃在海外推出搭載HarmonyOS的手機。」