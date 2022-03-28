陳明通：烏克蘭事件帶給中共警訊　美國介入台灣會更深

▲國安局長陳明通。（圖／記者屠惠剛攝）

記者林銘翰／台北報導

國安局長陳明通28日表示，美國因為害怕引起第三次世界大戰，所以沒有派兵介入烏克蘭戰爭，但實際上以資料鏈路等資訊手段介入，「沒有烏克蘭關係法都可以這樣了，有台灣關係法介入會更深」，烏克蘭事件給北京的相當程度的警訊，就是不能輕易發動戰爭。

立法院外交及國防委員會28日邀請陳明通率領相關情報機關首長，提出「國家情報工作暨國家安全局業務報告」，並備質詢。民進黨立委羅致政質詢時詢問，中國從俄烏戰爭學習到什麼東西，是否會更謹慎地來發動對台戰爭。

陳明通回應，「我想他會更謹慎」，美軍沒有介入烏克蘭戰爭，是因為害怕引起第三次世界大戰，但實際上美國則以Datalink（資料鏈路）等資訊手段介入，美國跟烏克蘭沒有「烏克蘭關係法」，都可以介入到這種程度了，更何況美國總統拜登政府一直把「台灣關係法」擺在這麼前面。

陳明通說，有人說「台灣關係法」是國內法，但是不管是什麼法，「它有所依據、有法的依據，他就可以有行動了」，相信這部分給對岸有很多啟示，「沒有烏克蘭關係法都可以這樣了，有台灣關係法介入會更深」。

另外，國民黨立委溫玉霞質詢時則指出，美國印太指揮部司令阿基里諾上將（Admiral John Aquilino）日前提到，台灣遭遇侵略是有可能的，應該盡快做好作戰準備，詢問陳明通是否認為兩岸終須一戰。

陳明通表示，北京不放棄武力對台，「北京要統一台灣，是陽謀不是陰謀」，而且從1949年以來就這樣，中共不放棄武力對台，可是要做這個動作，必須有很大的考驗。

陳明通認為，烏克蘭事件給北京的相當程度的警訊，就是不能輕易發動戰爭，但是也會檢討俄羅斯在烏克蘭戰爭造成的缺失，「尤其人民解放軍軍事革命已經那麼久了，它會看遍所有問題精進」，所以不動則已，要動的話絕對全面性的，所以台灣更要料敵從寬，做好更精進的準備。