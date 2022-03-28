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普丁來不及救！小弟「阿爾察赫」傳失守　敵軍插旗宣誓主權畫面曝

記者葉睿涵／綜合報導

俄羅斯久攻不下烏克蘭首都基輔，親俄的西亞「小弟」阿爾察赫共和國（Republic of Artsakh，又稱納卡共和國）又遭亞塞拜然侵襲，讓普丁陷入兩難。最近，網上流出一段畫面，聲稱阿爾察赫共和國的法魯赫村（Farukh）已經淪陷，亞塞拜然軍方甚至還在當地插上了國旗宣誓主權。

綜合外媒報導，自2020年爆發流血衝突後，戰鬥不斷的亞美尼亞和亞塞拜然就簽訂停火協議，讓具有主權爭議的阿爾察赫共和國回歸和平。不過，亞塞拜然近期卻公然違背停火協議，於24日揮軍入侵阿爾察赫共和國，並持續朝同樣親俄的亞美尼亞推進。

▲▼亞塞拜然軍隊。（圖／路透）

▲網上畫面顯示，亞塞拜然如今已拿下阿爾察赫共和國的法魯赫村。圖為亞塞拜然軍隊在2020年流血衝突結束後舉行慶祝儀式。（圖／路透）

阿爾察赫共和國總統哈魯圖尼揚（Arayik Harutyunyan）26日致函普丁，聲稱境內目前的俄軍部隊數量不足以遏止亞塞拜然，因此要求俄國加派更多維和部隊與軍備到阿爾察赫共和國，以採取額外的安全舉措，但忙於烏俄戰爭的俄羅斯也自顧不暇，僅公開呼籲亞塞拜然盡快撤軍，並「努力將部隊轉移至最初的位置」。

27日，網上流出一段影片，聲稱亞塞拜然軍方如今已攻陷阿爾察赫共和國的法魯赫村。從現場畫面可見，一群手持步槍的亞塞拜然士兵浩浩蕩盪地爬上了一座小丘，興高采烈地將亞塞拜然的國旗插在山丘上，象徵著法魯赫村的主權如今已落在亞塞拜然手中。

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