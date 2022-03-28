俄軍撤出烏北城市「車諾比仍被佔」　官員控這行動威脅全歐洲

▲ 車諾比在開戰之初就被攻陷。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

俄羅斯揮兵入侵烏克蘭後隨即攻佔車諾比核電廠，26日更控制車諾比所在的北部城市斯拉夫蒂奇（Slavutych）並擄走市長，不過在居民怒火之下已於28日撤退。但烏國官員指責，俄軍持續在核電廠附近進行搬運武器的危險行為，對歐洲構成嚴重威脅。

斯拉夫蒂奇是車諾比核災後專為核電廠員工打造的市鎮，目前約有2萬人居住。俄軍26日攻進該市，擄走市長福米契夫（Yuri Fomichev），企圖複製烏南城市赫爾松的「魁儡市長」模式，點燃當地人怒火。數百居民舉著國旗走上街頭，俄軍開火也趕不走。

俄軍最後在居民反抗之下妥協，釋放福米契夫，也承諾撤出該市。《路透社》報導，福米契夫28日透過影片宣布，俄軍完成「他們原本要做的工作」後，已經離開斯拉夫蒂奇。

然而，車諾比至今仍受俄軍掌控，戰火波及附近1萬公頃森林，大火導致放射性污染被釋放到大氣中。烏克蘭副總理韋列舒克（Iryna Vereshchuk）指控，俄軍在車諾比附近犯下不負責任且具潛在風險的行為，將數百萬烏克蘭人置於危險之中。

韋列舒克說明，俄國將此地區軍事化，並在附近運送維護不善的舊式武器，可能導致當年發生爆炸的第4反應爐保護裝置被毀，也就是覆蓋反應爐的巨大鋼筋混凝土結構「石棺」，更指責俄軍阻止消防員撲滅附近火災的行動。

她表示，「俄軍在核安全上不負責任且不專業的行為不僅是對烏克蘭，更對數億歐洲人構成嚴重威脅。」

►20分鐘聽懂《Wow世界熱鬧什麼？》