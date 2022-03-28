台灣平均D罩杯「身高、罩杯PR值」曝！妹子低頭看崩潰：老天不公平

▲不少人出現身高與罩杯PR值差異大的狀況。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者施怡妏／綜合報導

許多女生夢想成為大奶妹，甚至不惜砸錢隆乳，但對於巨乳妹來說，胸器過於「波濤洶湧」，可說是一輩子的困擾，一名女網友透過數據資料，製作出「台灣女生身高／罩杯PR值對照」，台灣女生PR50大約是159.5cm／C cup，如果要到達PR80，就必須要有165公分／E罩杯。

原PO在Dcard上發文，透過一份關於「台灣兒童發育」的資料，內容提到男、女生身高體重的分布，再找了關於台灣女生罩杯的統計資料，整理出一份「台灣女生身高／罩杯PR值對照」。原PO驚訝表示，原來女生178公分的稀有程度，就跟I罩杯一樣，「我以前班上還真的有一個180的女同學」。

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最低的PR3是150公分／A罩杯，身高160公分就有PR55，若再高5公分，165公分就有PR85，PR99的身高則是172.5公分。至於罩杯的部分，B罩介於PR值15到25，C罩杯是PR值35到55，D罩杯為PR值65-75，之後每往上一個罩杯，PR值增加10。

▲原PO透過資料整理出表格。（圖／翻攝自Dcard）

貼文一出，有網友驚呼「原來大部分人都D嗎，我以為大部分都B欸」、「我身邊的人也都差不多在B，看來還是我孤陋寡聞了」、「我也是這樣想欸，老實說我在路上很少看到胸部很大的人」、「D其實沒有想像中那麼大啦，也可能台灣罩杯關係，平常路上也不會特別露其實真的看不出來」。

另外，不少網友出現身&胸部PR值差異過大的狀況，「看完我只能說上天是公平的，身高PR99，罩杯PR3，我該笑還是要哭，笑哭好了」、「身高65，罩杯35，我不相信」、「看身高的時候微笑找，往右邊繼續看到罩杯的時候，PR3，失去微笑」、「身高25，罩杯99」、「身高25，真的很矮，罩杯85、「身高PR55，奶PR15，不說了先哭」。