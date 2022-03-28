快訊／為了還房貸！搶高雄橋頭三信銀行　「熊貓」搶匪收押

記者陳宏瑞／高雄報導

高雄市三信銀行橋頭分行25日前發生搶案，30歲的曾姓男子持槍械和辣椒水闖入搶走6萬3千元逃逸，經過2天的追捕之後，警方鎖定嫌犯變造車牌，一路追到南投逮捕，曾姓嫌犯向警方供稱，是為了償還8百萬房貸，才會搶劫銀行，警方今（28）日將曾嫌移送橋頭地檢署，檢察官在複訊後，以有逃亡、串證之虞，向法院聲請羈押獲准。

▲涉嫌搶奪高雄三信銀的曾姓男子（右二）被羈押獲准。（圖／記者賴文萱翻攝）

這起案件發生在25日下午3時30分許，曾男穿著外送員制服和深色長褲，徒步進入位於橋頭區的三信銀行，隨即以辣椒水噴灑60歲魏姓保全眼睛並搶走櫃檯的6萬3千元後，駕駛黑色自小客車往楠梓方向逃逸，並在2天後落網。

涉嫌搶奪銀行的30歲曾姓男子，27日下午4點半被帶回岡山分局，面對記者詢問，頭戴安全帽的他不發一語走進分局。警方是在26日掌握他的行蹤，仁武分局專案小組人員調閱到「關鍵畫面」，曾姓嫌犯先是駕駛自己的車到仁武的義大購物中心附近藏匿，再從義大醫院搭計程車到榮總，駕駛掛有變造車牌的車輛到橋頭犯案。

由於曾嫌作案時身穿外送員服裝，這套衣服怎麼來？高雄市岡山分局偵查隊長黃錦富表示，「他是在網路購買，因為他覺得穿外送員服裝到銀行的時候，比較不會被盤查」；此外，作案的黑色車輛也是事先跟友人購買，計劃似乎相當縝密，據了解，曾嫌有800萬的房貸壓力。

承辦的警方私下表示，要抓到曾嫌還真的費了一番功夫，因為他根本就是「一張白紙」，大學畢業從事業務員的他沒有前科，一開始偵辦方向都是鎖定前科犯，要不是仁武分局調到「關鍵畫面」，還真的很難抓到。曾嫌犯案之後，還依照原定行程「裝沒事」跟家人一同前往南投旅行，所以當妻小知道他犯下搶奪銀行的罪行時都難以相信。

岡山警分局偵訊後，今天將曾男依強盜罪嫌移送橋頭地檢署，檢察官複訊後，認為他有逃亡、串證之虞，向橋頭地院聲請羈押獲准。