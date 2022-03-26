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北海岸偏鄉國小說故事比賽　學生唱做俱佳驚豔全場

▲北海岸偏鄉國小說故事比賽 學生唱做俱佳驚豔全場。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲北海岸偏鄉國小說故事比賽。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢／新北報導

新北市萬里、金山、石門地區以「品德教育」為主題的「新北市北海岸國小說故事比賽」今（26日）於萬里國小熱鬧登場，合計有新北市北海岸11所國小68名學生參與，提供偏鄉地區學生除了課業學習以外，另一個大型展演的舞台，參賽學生使出渾身解數，盡情表現自己豐富的想像力與口語表達技巧。

本活動由金山財神廟慈善會贊助經費，萬里、金山及石門國小聯合辦理，透過此活動，除了讓各校學生藉此互相觀摩學習，也促進家庭親子間共讀好書，學習書中好品德，並進而學習透過口語表達，將人倫義理傳遞出去，促進社會和諧。金山財神廟慈善會郭義彥理事長表示，期許小朋友們在練習說故事的過程中，除了將孝道、行善、天倫等題材透過說故事的方式表現出來，培養堅強的品格與道德，也更加體認品德實踐的重要。

連續參加二年的萬里國小六年級林琮恩表示，去年只是認真準備比賽，希望得獎；今年是希望在畢業之前，可以跟大家分享更多品德的故事。更希望大家不只能從故事中體會品德的重要，還希望能夠散播善良的種子。一年級的李筵睿說，跟老師、媽媽一起準備的過程，讓我覺得很開心，媽媽還幫我做道具，我一定要好好表現，像故事裡的小貓頭鷹一樣。

▲北海岸偏鄉國小說故事比賽 學生唱做俱佳驚豔全場。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲新北市北海岸11所國小68名學生參與，參賽學生使出渾身解數，盡情表現口語表達技巧。

金山國小三年級陳楷叡說，我選的故事是「全世界最好吃的炸醬麵」，我想告訴大家，幫助別人不一定要等別人開口說，可以在生活中觀察身邊的人是否需要幫忙，在他需要的時候伸出援手。這次比賽謝謝老師的訓練，讓我能將故事說得更好，表演得更生動，也要謝謝財神爺廟給我這個機會，讓我變得更勇敢也更有自信了。

石門國小四年級廖昱凱選定的題目是「一個銅錢」，他說雖然背稿和準備過程很辛苦，但是老師和家人給他鼓勵和教導，讓他可以順利上台說完故事。而故事內容是要告訴大家，貪心會有不好的後果，要懂得知足與感恩。六年級林羿欣說的是「五美元的誘惑」是老師幫忙挑選的故事，有時候誠實和說謊常常只有一線之隔，如果有堅定的好品德，就能做出最正確的判斷，希望大家都能誠實面對每件事情。

高年級組：特優金山國小黃亮瑜、優等野柳國小洪歆媛、野柳國小李苡瑄；中年級組：特優金山國小陳楷叡、優等萬里國小簡俊宇、金山國小簡詠鈺；低年級組：特優金山國小林緗妮、優等金山國小張侑晞、金山國小陳秉希

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