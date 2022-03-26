崙背衛生所建案延宕多年　投入6千萬今日動土估2023完工

▲雲林縣長張麗善、衛生福利部國民健康署簡任技正陳秀梅、崙背鄉鄉長李泓儀、雲林縣衛生局長曾春美一同參與崙背鄉衛生所新建案動土典禮。（（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林崙背鄉衛生所新建工程受到疫情、物價波動，延宕4年、歷經19次流標終於順利發包，今(26)日舉行動土典禮，雲林縣長張麗善、衛生福利部國民健康署簡任技正陳秀梅、崙背鄉鄉長李泓儀、雲林縣衛生局長曾春美等人證跟祝福之下，期新建工程能順利圓滿、如期、如質、如度完成，守護鄉親健康。

資超過6000萬新建雲林縣崙背鄉衛生所，將隨崙背鄉公所行政中心轉移新址，由公所無償提供土地，規畫醫療保健結合長照服務之新建大樓，預計2023年下半年完工。兩層樓的衛生所將考量高齡友善、長照服務需求及防疫分流，1樓為醫療門診區域及社區整體照顧服務體系A單位服務空間分別為不同出入口，2樓為行政辦公室及多功能會議室，滿足衛生所基本行政需求。

▲崙背鄉鄉長李泓儀、縣議員梁銘忠、廖萬、李明哲、廖偉晴、游淑雲、代表會副主席李居安等特地出席。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

雲林縣長張麗善表示，透過申請前瞻計畫經費4103萬，並自籌1910萬，新建雲林縣崙背鄉衛生所，工程案自2018年核定經費時縣府原僅須負擔456萬元，因營建原物料價格持續飆漲，在財政窘迫情況下，縣府追加經費1454萬元，除感謝中央經費挹注，更感謝崙背鄉公所提供土地、議會議員大力支持。

▲崙背新建衛生所將設計配合行政區幅員增設停車位，以更大更友善的空間來服務在地鄉親。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

衛生局長曾春美指出，未來因應長照2.0政策，新建崙背鄉衛生所將設置日間照顧中心，屆時年均服務人次逾500人以上，還保有原1年約2萬人次醫療服務，透過醫療保健結合長照服務，讓長輩得到醫療良好照顧，並達健康促進與延緩失能，落實「在地安養、在地老化」的不老社區願景。

▲未來崙背鄉衛生所為兩層樓建物，考量高齡友善、長照服務需求及防疫分流。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

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