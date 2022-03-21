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2022林內紫斑蝶季週六登場　連續2週末邀民眾「與蝶同樂」

▲林內鄉公所於今日召開「2022年林內紫斑蝶季」宣傳記者會，宣布活動將於3月26、27日及4月2、3日兩週六日在林內鄉觸口熱鬧舉辦。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲紫斑蝶每年3、4月由南往北遷徙中部繁衍下一代，於清明節前後會有百萬蝶群飛躍國道3號林內鄉路段，成群紫蝶翩翩飛舞的自然景觀成為國內生態盛事。（圖／記者蔡佩旻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林一年一度的林內紫斑蝶季活動即將開跑， 林內鄉公所於今(21)日召開「2022年林內紫斑蝶季」宣傳記者會，宣布活動將於3月26、27日及4月2、3日兩週六日在林內鄉觸口熱鬧舉辦。林內鄉公所表示，今年首次推出每日特別企劃，天天來天天有驚喜，活動期間更以「與蝶同樂」為主軸，邀請大家欣賞紫斑蝶之美。

紫斑蝶每年3、4月由南往北遷徙中部繁衍下一代，於清明節前後會有百萬蝶群飛躍國道3號林內鄉路段，成群紫蝶翩翩飛舞的自然景觀成為國內生態盛事，更是林內鄉公所積極守護推廣的紫色奇景，而致力推動愛護紫斑蝶生態行動。

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▲林內鄉公所於今日召開「2022年林內紫斑蝶季」宣傳記者會，宣布活動將於3月26、27日及4月2、3日兩週六日在林內鄉觸口熱鬧舉辦。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲林內鄉公所於今日召開「2022年林內紫斑蝶季」宣傳記者會，宣布活動將於3月26、27日及4月2、3日兩週六日在林內鄉觸口熱鬧舉辦。（圖／記者蔡佩旻攝）

台灣紫斑蝶生態保育協會副理事長陳瑞祥說明，今年紫斑蝶較慢從南部蝶谷出發，但林內卻比往年更早出現大量，3月13日及15日每分鐘蝶量都有超過250隻，15日上午高達每分鐘687隻，當天就有4萬4000多隻飛越林內上空，3月1日至今約有14萬隻經林內遷移。

▲林內鄉公所於今日召開「2022年林內紫斑蝶季」宣傳記者會，宣布活動將於3月26、27日及4月2、3日兩週六日在林內鄉觸口熱鬧舉辦。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲林內紫斑蝶季活動在3月26、27日及4月2、3日兩週六、日在林內鄉觸口熱鬧登場。（圖／記者蔡佩旻攝）

林內鄉長張維崢表示，林內紫斑蝶季活動在3月26、27日及4月2、3日兩週六、日在林內鄉觸口熱鬧登場，林內鄉公所分別規劃有不倒翁聚落、大海盜來襲、瘋狂彈珠檯、泡泡樂派對等，活動期間除參加互動闖關項目就可獲得紫斑蝶季限定口罩，另再憑2張當月發票，至服務台還可兌換限量100元商家購物券，在林內鄉各店家皆可使用。

▲林內鄉公所於今日召開「2022年林內紫斑蝶季」宣傳記者會，宣布活動將於3月26、27日及4月2、3日兩週六日在林內鄉觸口熱鬧舉辦。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲紫斑蝶每年3、4月由南往北遷徙繁衍下一代，紫斑蝶從高雄茂林一路北上，即便翅膀破損仍相當有活力。（圖／記者蔡佩旻攝）

林內鄉公所說明，林內數位機會中心也於活動期間於活動會場設置「林內DOC課程體驗站」，邀請遊客參與相關體驗活動，只要捐出兩張當月發票就可體驗熱轉印(飲料袋、手提袋、馬克杯)、3D列印筆、canon相印機、標籤機等新興科技課程。 

▲林內鄉公所於今日召開「2022年林內紫斑蝶季」宣傳記者會，宣布活動將於3月26、27日及4月2、3日兩週六日在林內鄉觸口熱鬧舉辦。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲紫斑蝶每年3、4月由南往北遷徙繁衍下一代，紫斑蝶從高雄茂林一路北上，即便翅膀破損仍相當有活力。（圖／記者蔡佩旻攝）

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