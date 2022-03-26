2022紫斑蝶季今登場　3月份已累計14萬隻紫斑蝶到訪

▲林內2022紫斑蝶季活動今日登場，連日天氣暖和上午紫斑蝶翩翩飛舞。（圖／記者蔡佩旻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林林內鄉每年在紫斑蝶北遷過境時於觸口及成功國小紫蝶故事館辦理紫斑蝶季活動，2022年林內紫斑蝶季開幕活動於今(26)日以美麗奇幻島序曲演出熱鬧開場，今年以「玩聚林內 與蝶同樂」為主題，由林內鄉長張維崢及與縣長張麗善，共同拉開象徵紫蝶齊飛的禮物盒，感謝紫斑蝶的盛情來訪。

▲林內鄉長張維崢及與縣長張麗善，共同拉開象徵紫蝶齊飛的禮物盒，感謝紫斑蝶的盛情來訪。（圖／記者蔡佩旻翻攝）



根據台灣紫斑蝶生態保育協會統計，今年3月初至今已有14萬隻紫斑蝶從林內飛越國道，清明節前後還會有一波美麗紫斑蝶來訪林內，2022林內紫斑蝶季以「與蝶同樂」為主軸，每週邀請繪本老師為親子們帶來精彩有趣的紫斑蝶生態故事與護蝶小隊活動，由在地導覽員帶領大家探索林內，認識紫斑蝶的家與習性，知性又有趣。

▲今年3月初至今已有14萬隻紫斑蝶從林內飛越國道，清明節前後還會有一波美麗紫斑蝶來訪林內。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

林內鄉長張維崢表示，誠摯邀請全國民眾於紫斑蝶季活動期間3月26日、27日、4月2日、3日玩聚林內，加入愛護紫斑蝶的大家庭，透過豐富有趣的生態角度暢遊林內，並以護蝶的心共同做公益，也讓我們一起玩聚林內，與蝶同樂。

主辦單位說明，活動期間結合紫蝶生態的互動闖關，集滿三個章即可兌換限定宣導品一份，數量有限，兌完為止哦，另再憑2張當月發票，至服務台還可兌換限量100元商家購物券，在林內鄉各店家皆可使用，現場還有林內DOC課程體驗站及好禮摸彩活動，歡迎大家一起來賞蝶抽好禮。

▲林內2022紫斑蝶季活動今日登場，連日天氣暖和上午紫斑蝶翩翩飛舞。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

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