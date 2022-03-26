　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

到年底為止！大型柴油車換新補助將結束　車主快把握機會

▲▼大型柴油車汰舊換新補助期限至今年12月底，為大型柴油車補助年份的最後一年。 （圖／台東縣政府提供，下同）

▲▼大型柴油車汰舊換新補助期限至今年12月底，為大型柴油車補助年份的最後一年。 （圖／台東縣政府提供，下同）

記者王兆麟／台東報導

行政院環保署2020年推動大型柴油車汰舊換新補助辦法，只要是2016年9月30日以前出廠，即1期至3期的大型柴油車輛，不論是要汰舊、換新、換中古車、或加裝空氣污染防制設備或調修燃油控制系統皆有補助，其中汰舊換新最高可補助60萬元，另受疫情影響，已延長大型柴油車汰舊換新補助期限至今年12月底，為大型柴油車補助年份的最後一年。

台東縣政府表示，近年為減低空氣中逾三成的移動污染源排放量，配合行政院環保署大型柴油車汰舊換新補助辦法，以提升高污染柴油車車主的汰換及改善意願，同時台東縣擁有全國最好的空氣品質，若出現烏賊車，對於鄰近道路的居民健康及整體空氣品質都會有影響，好空氣需要全民一同捍衛，讓台東邁向永續發展的最終目標。

▲▼大型柴油車汰舊換新補助期限至今年12月底，為大型柴油車補助年份的最後一年。 （圖／台東縣政府提供，下同）

環境保護局說明，凡1期至2期大型柴油車車主，只要完成車體回收及車籍報廢手續，且在前後6個月內購買3期以上中古車或5期、6期新車；或是3期大型柴油車車主，完成車體回收及車籍報廢手續，於前後6個月內購買4期以上中古車或5期或6期新車，都可以申請汰舊換新補助，補助期間至今年12月10日止。

▲▼大型柴油車汰舊換新補助期限至今年12月底，為大型柴油車補助年份的最後一年。 （圖／台東縣政府提供，下同）

加裝空氣污染防制設備或調修燃油控制系統皆有補助。

環保局進一步補充，除了汰舊換新外，車主也可選擇加裝空氣污染防制設備，即排氣管加裝濾煙器，車輛加裝後排放的黑煙經檢驗符合補助規定，就可申請補助，舊車也可選擇調修燃油控制系統補助，項目包含噴油嘴、噴射泵浦、引擎系統與清除積碳等，以及車輛調修後排放的黑煙經檢驗符合排放標準就可申請補助，最高可補助10萬元，若補助費用在5萬元以內全額補助且不限申請次數，但累計金額不得超過5萬元，補助期間至今年12月31日止。

環保局呼籲，大型柴油車補助近來也因疫情影響車主營收有銳減的情形，如車主有補助需求也符合補助辦法申請者，請加快腳步辦理，提醒車主今年為最後補助年份，請把握機會。

相關辦法皆可上行政院環境保護署移動污染源管制網，網址為https://mobile.epa.gov.tw/epb/，或撥打089-384177將有專人提供諮詢。
 

►超好看「加大版」沙發床才2799元

ET快訊
正妹被高管「當洩慾工具」多次流產！　他涉貪腐自首
女老師哭了！家長嗆「林右昌要叫我阿伯」　市府回應
2個對獎App顯示槓龜！差點錯過500元　內行揪1關鍵
「啦啦隊女神」無預警離隊！　哽咽喊話粉絲：對不起
僅1樓合法！卻向上長出48間套房　最狂違建遭拆
歐米茄7900元聯名錶大炒賣　「這顏色」最狂喊破11萬
預測時事抽Apple！ 「全民神預測」東森幣搏翻倍

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

南應大美術系畢業作品市議會開展　郭信良議長讚充滿想像力

到年底為止！大型柴油車換新補助將結束　車主快把握機會

全國原住民神射手齊聚挺烏克蘭　拉弓射破戰爭靶

崙背衛生所建案延宕多年　投入6千萬今日動土估2023完工

天氣逐漸炎熱　台東縣消防局開辦「防火宣導班」

台南市首場大型就博會善化登場　逾7000個職缺初媒率達52.48％

表揚463模範兒童　饒慶鈴：持續提供安心安全學習環境

2022紫斑蝶季今登場　3月份已累計14萬隻紫斑蝶到訪

5D工安演練觀摩宣導暨施工架贈與　力推職安教育扎根校園

蘇貞昌揭牌屏東科學園區籌備處　周春米強調督促園區發展進度

超閃！剛吵完架老公還在氣　見妻帶愛心便當秒展笑顏❤

連千毅被爆「3台超跑都租的」怒了　PO截圖公開收入：不得不佩服我

李李仁舞蹈實力公開！陶晶瑩：為什麼懷疑？　她終於見到劉品言…道歉「我老公對不起妳

童仲彥晚5個半小時報到！　自曝因出門「忘記帶證件」

Monkey淡出N年「棒棒堂男孩→大老闆」　現身Lollipop@F聚會！威廉虧JPM不敢來XD

一路順風！兄弟兵役抽籤　中獎「海軍陸戰隊」友笑翻

貨車變碰碰車！天兵駕駛狂出包　連撞7次才停好...貨物已掉一半

吃迴轉壽司只花120元就超飽　男大生「狂吃2物」網：是狠人

咬爆心愛娃娃媽幫縫補急救　肇事汪焦急等待還站起來看

肖戰「床咚凝視楊紫」：妳怎樣都可愛♥　見她受委屈..霸氣嗆「對我女友客氣些」

南應大美術系畢業作品市議會開展　郭信良議長讚充滿想像力

到年底為止！大型柴油車換新補助將結束　車主快把握機會

全國原住民神射手齊聚挺烏克蘭　拉弓射破戰爭靶

崙背衛生所建案延宕多年　投入6千萬今日動土估2023完工

天氣逐漸炎熱　台東縣消防局開辦「防火宣導班」

台南市首場大型就博會善化登場　逾7000個職缺初媒率達52.48％

表揚463模範兒童　饒慶鈴：持續提供安心安全學習環境

2022紫斑蝶季今登場　3月份已累計14萬隻紫斑蝶到訪

5D工安演練觀摩宣導暨施工架贈與　力推職安教育扎根校園

蘇貞昌揭牌屏東科學園區籌備處　周春米強調督促園區發展進度

南應大美術系畢業作品市議會開展　郭信良議長讚充滿想像力

超車小白山路狂飆　硬衝結界「1秒賭生死」…影片曝光網罵翻

台中虐嬰案說明會　業者側門開溜家長怒擋車...要市府公布真相

桃園有錢人都住這！4大利多搶進　當地人嗨喊：真的爽

在台灣7年韓妞不解「在地人麵線吃法」：大家說我很怪

浪狗棄水溝四肢無力只會爬　救護員暖心陪復健5月「奇蹟出現」

和離世愛貓約定：下輩子當我孩子　她誕下女嬰見「相認記號」爆哭

《柏青哥》陳河偷拍多位奶奶惹怒韓網　沈默1天道歉：我很後悔

皇家游擊大物小鮑比2分砲引關注　打擊型態與楚奧特神似

瘋電影／蝙蝠俠　當正義勢微亂賊奔竄群魔顛倒是非開戰

北捷府中站女被襲胸＋扯開上衣 「上身全裸」遭百公斤男壓倒狂毆

地方熱門新聞

一個人也能吃燒肉　嘉義單身友善燒肉店

雲林14歲少年負氣離家　下田做工賺生活費

屏東縣長初選政見會　周春米喊話：明公正道

玉山獼猴媽媽悲抱兒屍　玉管處籲開車減速

民眾黨陳詩薇傳承父業要為市民服務

王正坤當選長榮大學校友總會理事長

攜手打造安平老街防災守護網

台南小麥文化節活動節開跑

黃偉哲：要讓台南年輕人願婚敢生樂養

西螺老店新創意　五行發糕招財氣

明華園「步月火燒」公演　警籲配合疏導

吳鳳科大校慶　千萬超跑秀＋專業賽車飄移神技

走訪三芝三生步道體驗拔蘿蔔

5D工安演練觀摩宣導暨施工架贈與

更多熱門

相關新聞

千萬BMW i8「停進特斯拉車位」　他氣炸PO車牌

千萬BMW i8「停進特斯拉車位」　他氣炸PO車牌

「假裝特斯拉嗎？」一名男網友痛批，特斯拉專屬車位竟停了一輛BMW i8，氣得他拍下照片PO網，並喊話車主趕快移車，文章曝光後，引來千名網友朝聖，由於要價千萬的i8尊爵不凡，許多網友笑虧「i8帥沒毛病啊」，不久後疑似車主現身，反嗆下架照片，「我沒說你可以公開我的車牌 ，否則等我律師信！」

童仲彥今宜蘭入獄　詐助理費判囚3年10月

童仲彥今宜蘭入獄　詐助理費判囚3年10月

國旅券加碼活動曝　沒用完不重抽

國旅券加碼活動曝　沒用完不重抽

玉興橋預力樑幾全震斷　交通部：全部換新

玉興橋預力樑幾全震斷　交通部：全部換新

新北4區高接梨穗農損現金救助

新北4區高接梨穗農損現金救助

關鍵字：

年底大型柴油車汰舊換新補助車主機會

讀者迴響

熱門新聞

星巴克買一送一　身分證對中即享

斷開福原愛「江宏傑宣布人生喜訊」！時間點就在下月

快訊／今日本土暴增21例　另增82境外

台灣最年輕死囚　罕見槍決照曝光

蕭敬騰領軍獅子LION　團長竟「無預警宣告退團」

妻轉性沉迷拍床上片！他驚見1女12男秘密檔案超綠

打龜號車手「24歲高顏值女兒」正面曝！IG被起底

ELLA爆料：田馥甄小姐在談戀愛！

「16:59過60秒是幾點？」解答曝全場驚：不是5點

歐米茄聯名Swatch開賣引發推擠！

他喊「40年房貸只要還20年！」　內行認了

獨／鄭伊健台劇開拍陣仗曝光

千萬BMW i8「停進特斯拉車位」　他氣炸PO車牌

西門町日曬房「針孔偷拍」10女裸養肌　色員工下場出爐

獨家／遭爆卸任《全明星4》藍隊領隊！　錢薇娟親揭未來動向

更多

最夯影音

更多
超閃！剛吵完架老公還在氣　見妻帶愛心便當秒展笑顏❤

超閃！剛吵完架老公還在氣　見妻帶愛心便當秒展笑顏❤
連千毅被爆「3台超跑都租的」怒了　PO截圖公開收入：不得不佩服我

連千毅被爆「3台超跑都租的」怒了　PO截圖公開收入：不得不佩服我

李李仁舞蹈實力公開！陶晶瑩：為什麼懷疑？　她終於見到劉品言…道歉「我老公對不起妳

李李仁舞蹈實力公開！陶晶瑩：為什麼懷疑？　她終於見到劉品言…道歉「我老公對不起妳

童仲彥晚5個半小時報到！　自曝因出門「忘記帶證件」

童仲彥晚5個半小時報到！　自曝因出門「忘記帶證件」

Monkey淡出N年「棒棒堂男孩→大老闆」　現身Lollipop@F聚會！威廉虧JPM不敢來XD

Monkey淡出N年「棒棒堂男孩→大老闆」　現身Lollipop@F聚會！威廉虧JPM不敢來XD

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

東森寵物APP下載領50

東森寵物APP下載領50

歡慶東森寵物APP上線，下載即領50！數量有限，早領早享受

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【毛孩】情人節滿額贈好禮

【毛孩】情人節滿額贈好禮

白色情人節到來！毛毛商城即日起消費滿1199，就送美國在台協會獨家購物袋，馬上搶！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面