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新北4區高接梨穗農損現金救助　3／21前快到公所申請

▲新北4區高接梨穗農損現金救助 3/21前快到公所申請。（圖／新北市農業局提供）

▲新北4區高接梨穗農損現金救助，3月21日前快到公所申請。（圖／新北市農業局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

新北市政府爭取農委會公告八里、淡水、三芝、金山區等4區，辦理高接梨穗2022年2月寒流農業天然災害現金救助地區，救助額度為每公頃6萬元。請符合資格農友於3月21日前到所在公所申請。

2月連續寒流低溫，新北市府啟動勘災機制，鑑於低溫造成農作物危害速度較慢，且持續時間較長，不會馬上顯現，農業局及公所持續關注各區農作物狀況，發現梨樹陸續出現授粉不良、著果率低情形，於是主動邀集桃園區農業改良場、農糧署北區分署及區公所於4日勘查高接梨穗農損情形，現場確認有授粉不良、著果率低情形，立即向中央爭取農業天然災害救助。

▲新北4區高接梨穗農損現金救助 3/21前快到公所申請。（圖／新北市農業局提供）

▲梨樹陸續出現授粉不良、著果率低情形。

經農委會3月10日公告核定新北市八里、淡水、三芝及金山4區，辦理高接梨穗2月寒流等農業天然災害現金救助地區，農業局立即通知區公所受理農民申報至3月21日；目前農作物保險有開辦梨保險，中央農委會補助二分之一保費，新北再加碼補助四分之一保費，上限為每公頃3萬元，其中淡水及三芝區有多位農民投保，若有符合農業天然災害現金救助資格便可獲得理賠。

農業局表示，為保障農民辛苦，不讓收益受損，單筆耕作面積達0.01公頃以上且受高溫影響損害達2成的農友，即日起至3月21日（含例假日），請攜帶基本證件、存款簿及土地經營證明文件，非土地所有權人需有土地委託經營書、租賃契約書或土地使用同意書，到受災地區公所填寫申請表，如有任何疑義，可隨時洽詢公所。

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