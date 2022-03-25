「國旅券加碼活動」出爐　沒用完不重抽！最新觀光補助規劃曝

▲期限內使用國旅券有機會抽到鳴日號花東遊。（圖／記者彭懷玉攝）

記者李宜秦／台北報導

國旅券使用期限將於今年4月30日截止，僅剩37天就即將到期，目前使用率約5成，交通部觀光局辦理多項加碼活動，只要在期限內用券，就可抽Gogoro、鳴日號花東三日遊、Dyson吸塵器等，總獎項市值60萬元。觀光局長張錫聰表示，沒用完的國旅券不會重抽，剩餘經費將辦理其他觀光行銷計畫。

據統計，國旅券領券數共238.6萬張，使用數為120.8萬張，使用率約5成。張錫聰表示，國旅券最多使用在旅宿產品，占比約60％，另外還有旅行社23％、觀光工廠及觀光遊樂業17％，其餘也有用於國家風景區、溫泉等。

[廣告]請繼續往下閱讀...

張錫聰表示，預估到期限截止前，使用率可達8成左右，剩餘沒有使用的國旅券將收回，規劃其他刺激國旅市場的行銷計畫，不會再重新抽券，至於如何行銷，將擇期宣布詳細計畫。

▲國旅券適用所有合法觀光產業。（圖／記者彭懷玉攝）

張錫聰表示，距離國旅券到期還有37天，希望民眾把握清明連假出外春遊，不只觀光局有60萬的加碼獎項，觀光遊樂區協會也提供100萬現金抽獎，觀光旅館及旅館公會則提供住宿券、泡湯券抽獎，大小獎項很多，用券中獎率相當高。

觀光局表示，只要在4月底前用掉國旅券，就能自動獲得抽獎機會，無須另外登錄。獎項包括首獎Gogoro VIVA XL BELT、「鳴日號」花東三日遊等，總市值超過60萬元的多項好禮，加碼大獎預計在5月10日與觀光遊樂業的百萬大獎一同抽出。