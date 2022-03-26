科大職員告「校草」公審曝個資　法官認證：盜照約炮是事實



▲高雄某科大職員盜用學生照片約炮，被公審後反提告求償。（示意圖／翻攝pixabay）

記者陳凱力／綜合報導

高雄某科大一名職員盜用「校草」照上網約炮，結果被「校草」本人抓包，「校草」氣炸直接在網路上公布職員個資公審，結果反被提告妨害名譽，向「校草」與參與公審的學會會長、學生議會副議長分別求償10萬元。法官認，職員盜用他人照片上網約砲是事實，判職員請求無理、敗訴。

判決指出，高雄某科大學生於2017年1月17日在臉書發文，怒嗆該校職員盜用他照片約炮「就跟你說高雄很小，不是不找你，而是我放過你很多次，既然約到我朋友了，那就你自己倒霉」、「有著正當的工作卻幹不正當的事，盜用我的照片約炮還約那麼開心，什麼叫做我都還沒上到你，08行情沒有那麼低到要約炮」。學生並公開職員的姓名、照片、手機聯絡方式、車牌號碼、職業及工作地點等相關個資。

學會會長、學生議會副議長也先後在社群網站發表標題為「OO教職員八卦？！」和網友一起公審張男。職員不甘個資被公開、公審，向「校草」等人提出請求損害賠償。

職員在偵查時坦承盜用照片，但否認約炮，辯稱只是想交女朋友，才會與交友對象在聊天時提及約炮，強調「只是開玩笑」。檢方調查，職員曾向女網友表示「我都還沒上到你的說」、「汽車旅館也可以聊天」、「還可以躺著比較舒服」、「就坐床上聊天」、「我出(錢)吧」，因此認定職員「盜用照片約炮」屬實，將「校草」不起訴處分。職員不甘心，再提出妨害名譽損害求償，並要求「校草」寫道歉函。

「校草」氣炸，認為自己遭盜用照片約炮還被反咬，並表示職員約到他認識的女性友人，他擔心有無辜女生上當吃虧，才選擇上網公開。學生議會副議長也表示，自己收到很多相關性騷擾投訴，只是當他請求校方調查此事卻一直被冷處理，申訴調查受到多方阻擾，甚至論壇貼文還被下架，自己為了保全證據才會截圖PO文。

法官認，職員盜用他人照片在交友軟體上交友並談論性暗示對話，3名被告學生上網「公審」內容屬實，又因其職員身分，負責處理學生事務，因此其行為非僅涉及私德，可屬公評，判職員敗訴，可上訴。

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